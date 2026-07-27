Șefii APIA și ANF, eliberați din funcții după ce DNA i-a trimis în judecată și a dispus sechestrul asigurător pe bunurile acetora

27 iul. 2026, Articole / Reportaje
Șefii APIA și ANF, eliberați din funcții după ce DNA i-a trimis în judecată și a dispus sechestrul asigurător pe bunurile acetora
Foto: G4Media
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Cuprins
  1. Cine preia interimatul la conducerea celor două instituții
  2. Acuzațiile DNA: Instigare și abuz în serviciu

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a dispus eliberarea din funcții a conducerilor Agenției de Plăţi și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Autorității Naționale Fitosanitare (ANF). Decizia vine în urma notificărilor oficiale transmise de Direcția Națională Anticorupție (DNA) cu privire la măsurile penale dispuse împotriva celor doi directori, a anunțat Agerpres.

Prin ordin de ministru, raportul de serviciu al directorului general al APIA, Adrian Pintea, a fost suspendat de drept. În paralel, pentru Romeo Șoldea s-a decis încetarea exercitării temporare a funcției de director general al ANF.

Cine preia interimatul la conducerea celor două instituții

Pentru a nu bloca activitatea operațională și plățile din sectorul agricol, conducerea MADR a desemnat o echipă interimară de conducere până la data de 31 iulie 2026:

  • La APIA: Atribuțiile de director general vor fi preluate de Kerekes Melinda Klara, în prezent director al Direcției Economice.

  • La ANF: Conducerea va fi asigurată interimar de Nechifor Ramona Ionela (director general adjunct) și Manole Filofteia (director al Laboratorului Național Fitosanitar).

„Măsura suspendării este aplicată strict în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv art. 513 alin. (1) lit. l) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care reglementează suspendarea de drept a funcționarului public în cazul măsurilor preventive sau de urmărire penală comunicate oficial”, a anunțat Ministerul Agriculturii.

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Acuzațiile DNA: Instigare și abuz în serviciu

Decizia de suspendare vine după ce procurorii anticorupție au finalizat cercetările și i-au trimis în judecată, în stare de libertate, pe cei doi șefi din agricultură:

  • Adrian Pintea (fost secretar de stat în MADR și director general APIA) este acuzat de instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată.

  • Romeo Șoldea (director general ANF) este cercetat pentru abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată.

Dosarul a fost înaintat spre judecare Tribunalului București. Pentru recuperarea prejudiciului estimat la 148.542 de lei și acoperirea cheltuielilor judiciare, DNA a dispus sechestrul asigurător pe un bun imobil deținut de Adrian Pintea și pe un bun mobil al lui Romeo Șoldea.

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