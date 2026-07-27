Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (Forumul APPR) îi solicită ministrului interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, deblocarea imediată a intervenției DR-31 – Contribuții financiare la plata primelor de asigurare. Întârzierea deschiderii acestei sesiuni pune în pericol fermierii care au acționat responsabil și și-au asigurat deja culturile împotriva secetei, grindinei sau altor fenomene meteo extreme, transmite Agerpres.

Reprezentanții APPR avertizează că lipsa unui calendar oficial creează o stare de incertitudine financiară majoră, mulți fermieri temându-se că polițele deja contractate și achitate nu vor mai fi considerate eligibile pentru decontare.

De ce este vitală măsura DR-31 pentru fermieri?

Asigurarea culturilor rămâne un instrument esențial pentru gestionarea riscurilor în contextul schimbărilor climatice și al creșterii costurilor de producție.

Reprezentanții organizației subliniază că blocajul administrativ îi penalizează tocmai pe cei care s-au asigurat la timp. Dacă polițele deja încheiate vor fi excluse de la sprijin, fermierii ar putea fi descurajați să își mai asigure culturile în anii viitori, crescând presiunea pe bugetul de stat în caz de calamități de amploare.

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Solicitările oficiale transmise Ministerului Agriculturii

Prin scrisoarea deschisă adresată conducerii MADR, Forumul APPR formulează un set de cerințe clare:

Deblocarea imediată: Lansarea în regim de urgență a măsurii DR-31 și stabilirea unui calendar ferm pentru depunerea cererilor.

Claritate legislativă: Publicarea de îndată a proiectului Ghidului solicitantului , astfel încât cerințele de eligibilitate să fie cunoscute de fermieri și de companiile de asigurare.

Recunoașterea polițelor existente: Confirmarea explicită că polițele deja semnate și plătită pentru actualul an agricol sunt eligibile pentru sprijin.

Calendar adaptat realității: Stabilirea unei perioade de eligibilitate care să respecte calendarul agricol real, fără introducerea unor condiții administrative retroactive.

Buget suficient: Alocarea unor fonduri corespunzătoare pentru a preveni epuizarea rapidă a banilor și lăsarea pe dinafară a fermierilor de bună-credință.

Propunere de dialog din partea fermierilor

Forumul APPR își exprimă disponibilitatea de a participa la consultări directe cu reprezentanții ministerului și de a pune la dispoziție date reale din teren privind dificultățile întâmpinate de producători.

Organizația reamintește că sprijinul pentru primele de asigurare nu este un simplu ajutor financiar, ci un pilon central pentru sustenabilitatea întregului sector agricol din România.