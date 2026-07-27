Angajații care își cumpără prânzul din două restaurante situate în zonele Pipera și Aurel Vlaicu cheltuie, în medie, între 42 și 45 de lei pentru o masă. Cele mai aglomerate zile sunt marți, miercuri și joi, potrivit datelor centralizate de restaurantele FAYN pentru primele șase luni ale anului 2026. Informațiile reflectă comenzile înregistrate în cele două unități și nu reprezintă o statistică pentru întreaga piață a restaurantelor din București. Ele conturează însă profilul clienților care lucrează în principalele centre de afaceri din nordul Capitalei.

Aceștia caută, în general, o masă caldă, consistentă și care poate fi comandată rapid. În același timp, varietatea rămâne importantă. Cele două restaurante pun zilnic la dispoziția clienților aproximativ 50 de preparate, de la supe și mâncăruri gătite până la produse la grătar, paste, pizza, pește, salate și alternative vegetariene.

Garniturile, în centrul prânzului de birou

Mâncărurile gătite românești și internaționale s-au numărat printre cele mai solicitate categorii. În primele șase luni au fost vândute aproximativ zece tone. Preparatele la grătar au ajuns la 7.120 de kilograme, iar cele din categoria asiatică au totalizat 3.167 de kilograme.

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Cele mai mari volume au fost înregistrate însă în cazul garniturilor. Clienții au comandat peste 14 tone în perioada analizată. Datele indică preferința pentru o masă completă, alcătuită dintr-un fel principal cald și o garnitură.

Supele și ciorbele au rămas o alegere constantă. În cele două restaurante au fost comandate 13.260 de porții. Vânzările de salate s-au apropiat de 3,8 tone, iar preparatele vegetariene au depășit o tonă.

Peștele a generat un volum de 1.383 de kilograme, iar preparatele gătite lent au trecut de 1.200 de kilograme. În același interval au mai fost comandate 2.317 porții de burgeri, 2.228 de porții de paste și aproximativ 2.240 de kilograme de pizza.

Preferințele nu sunt identice în cele două zone. Restaurantul din Pipera a înregistrat un consum mai ridicat de paste, burgeri, pizza și preparate gătite lent. În zona Aurel Vlaicu–Promenada, volumul comenzilor de preparate vegetariene l-a depășit ușor pe cel din Pipera. „Marți, miercuri și joi avem cel mai mare trafic, iar bonul mediu de 42–45 de lei arată că oamenii își urmăresc atent bugetul, fără să renunțe la varietate”, a declarat Cristian Dumitru, proprietarul restaurantelor.

„Angajații din nordul Bucureștiului vor să mănânce repede la prânz, însă și o masă completă, recognoscibilă, cu un fel principal cald, o garnitură și, frecvent, o supă sau o ciorbă. Marți, miercuri și joi avem cel mai mare trafic, iar bonul mediu de 42–45 de lei arată că oamenii își urmăresc atent bugetul, fără să renunțe la varietate. Vedem și diferențe clare între cele două zone: Pipera preferă mai des preparatele consistente și internaționale, în timp ce în zona Promenada există un interes comparabil pentru alternativele vegetariene”, spune Chef Cristian Dumitru, owner-ul restaurantelor FAYN.

Cashback de peste 846.000 de lei

Compania folosește și un sistem de fidelizare prin care clienții primesc cashback, în funcție de vechimea acumulată. Banii pot fi utilizați pentru plata comenzilor viitoare.

Până la momentul centralizării datelor, 110.556 de clienți beneficiaseră de acest sistem. Valoarea totală a cashback-ului acordat a ajuns la 846.500 de lei, echivalentul a peste 160.000 de euro.

Din această sumă, aproximativ 373.600 de lei nu fuseseră încă utilizați. Cele mai mari valori au provenit din comenzile de mâncăruri gătite, garnituri și preparate la grătar. Mâncărurile gătite au generat aproape 76.000 de lei în beneficii nefolosite, iar garniturile, peste 70.000 de lei.

Meniul zilei rămâne o alegere importantă

În perioada ianuarie–iunie au fost comandate 5.750 de meniuri ale zilei. Datele indică interesul pentru formulele care au un preț și o structură cunoscute dinainte, mai ales în zilele de mijloc ale săptămânii.

Deserturile au fost comandate mai rar decât supele, salatele sau felurile principale. Cele două unități au vândut aproximativ 1.300 de prăjituri în șase luni.

Datele companiei arată că prânzul de birou din nordul Bucureștiului este concentrat în special între marți și joi. Clienții păstrează un buget relativ stabil și preferă mesele calde și complete, dar alegerea diferă în funcție de zona în care lucrează.