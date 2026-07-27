Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) infirmă categori informațiile apărute în spațiul public referitoare la o presupusă vaccinare în masă a ovinelor la nivel național. Instituția precizează că o astfel de decizie nu a fost luată și că orice intervenție se va face exclusiv pe baza analizelor științifice și cu aprobarea Comisiei Europene, anunță Mediafax.

În contextul evoluției Pestei Micilor Rumegătoare (PMR), ANSVSA susține că strategia aflată în evaluare este una regionalizată, având ca scop protejarea fermierilor și menținerea piețelor de export deschise.

Consultări cu experții europeni și Consiliul Științific

Înainte de luarea unei decizii finale, specialiștii ANSVSA au programat noi runde de consultări tehnice. Instituția urmează să participe la o videoconferință cu reprezentanții EUVET (Grupul de Experți Veterinari de Urgență al Comisiei Europene) pentru a analiza planul propus, în timp ce propriul Consiliu Științific va evalua toate opțiunile epidemiologice.

Vaccinare propusă doar în Constanța și Tulcea

Propunerea transmisă la Bruxelles nu vizează o campanie națională, ci doar o vaccinare strict localizată în județele Constanța și Tulcea, alese pe criterii geografice, economice și epidemiologice. Până la obținerea avizului oficial de la Comisia Europeană, nicio acțiune de vaccinare nu va fi demarată.

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Strategia ANSVSA prevede împărțirea țării în două zone epidemiologice:

Zona fără vaccinare (restul țării): Obiectivul este menținerea circulației libere a animalelor și produselor pe piața unică europeană. Comerțul cu carne proaspătă și lactate va continua fără modificări, respectând trasabilitatea prin sistemul TRACES.

Zona de vaccinare (Constanța și Tulcea): În cazul aprobării planului, comercializarea se va desfășura pe piața locală conform legislației sanitare, iar exporturile se vor realiza pe baza certificatelor renegociate cu țările terțe.

Măsuri pentru menținerea exporturilor

ANSVSA poartă discuții paralele cu partenerii comerciali externi pentru actualizarea certificatelor sanitar-veterinare, astfel încât exportul de animale vii și produse zootehnice să nu fie blocat.

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a transmis un mesaj către crescătorii de animale:

„Vreau să îi asigur pe toți oierii din România că ANSVSA face demersuri în fiecare zi pentru a le proteja interesele și pentru a ține deschise piețele de export, unde am obținut împreună cifre record. Suntem mereu deschiși la dialog și vă spunem transparent tot ce facem pentru ridicarea restricțiilor. Cele trei întâlniri pe care le-am avut deja la nivel central arată clar că nu luăm nicio decizie fără dumneavoastră.”

Autoritatea își menține obiectivul prioritar de a proteja stabilitatea sectorului zootehnic și de a ridica restricțiile existente, menținând un dialog continuu cu fermierii.