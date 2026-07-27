Ediția aniversară a Festivalului Strada Armenească își deschide porțile între 31 iulie și 2 august, transformând Grădina Botanică din Capitală într-un vibrant punct de întâlnire culturală. Ajuns la cea de-a zecea ediție, evenimentul invită publicul să descopere patrimoniul, tradițiile și spiritul Armeniei printr-un program complex care îmbină muzica live, expozițiile de artă, dezbaterile și experiențele culinare autentice, anunță Agerpres.

De la folk și alternativ la ritmuri armenești

Scena festivalului aduce în fața publicului un mix eclectic de artiști consacrați din România și Armenia:

Trupe și ansambluri: Subcarpați, Bosquito, byron ft. Muse Quartet, Mădălina Pavăl Orchestra, Paulina, Anna Kostanyan & Davit Melkonyan Quartet, Haykyanner & Vardavar Ensembles, Lin Pelin ft. Frate Gheorghe și Katil.

DJ sets: Atmosfera va fi întreținută de Ligia Keșișian feat. Ero Aslanyan & Lucas Molina și Gorgeouz Beats.

Cultură, dezbateri și expoziții tematice

Pe lângă concerte, festivalul propune patru expoziții care explorează cultura armeană din perspective diverse, de la istorie și mitologie până la artă contemporană.

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De asemenea, agenda culturală include două evenimente de neratat:

Illustrated Heritage (2 august, ora 16:00): O discuție fascinantă despre reinterpretarea patrimoniului prin ilustrație, design și obiect contemporan, alături de ilustratoarea Maretta Aivazian, designerul Hrant Jaghinyan și Mariam Gevorgyan (cofondatoare Hayasa Jewelry).

„Anecdote și povești armenești” (3 august, ora 17:00): Scriitorii Varujan Vosganian, Bedros Horasangian, Varujan Pambuccian și Mihai Stepan Cazazian împărtășesc istorii de familie, umor și amintiri din memoria comunității armene din România.

„Armenian Market – Shuka” și târgul de design

Pentru iubitorii de artizanat, festivalul reunește designeri și creatori din România și Armenia. Punctul de rezistență al acestei ediții este „Armenian Market – Shuka”, un spațiu creat în colaborare cu Taste of Armenia și Centrul Cultural Teryan.

Vizitatorii pot achiziționa produse aduse direct din Armenia: cafea aromată, dulcețuri artizanale, compoturi, conserve tradiționale, dar și haine, accesorii și obiecte inspirate din patrimoniul cultural armenesc.

Accesul la festival

Intrarea la eveniment este liberă (în limita capacității spațiului). Se va achita doar biletul clasic de intrare în Grădina Botanică (15 lei pentru adulți, 10 lei pentru pensionari, elevi și studenți).

Susținătorii festivalului care aleg să facă o donație în cadrul campaniei speciale pot câștiga, prin tragere la sorți pe 4 august, o călătorie până la Erevan.

Evenimentul este organizat de Uniunea Armenilor din România și Centrul Cultural Armean din București, cu sprijinul Ambasadei Armeniei în România, The Fresh, Armenian Business Council, Departamentului pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României și al ministerelor de resort din Armenia.