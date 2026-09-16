Activitatea firmei de catering din Adjud care a furnizat mâncarea pentru elevii Școlii Gimnaziale Căiuți a fost suspendată de inspectorii sanitari veterinari, după apariția unei suspiciuni de toxiinfecție alimentară colectivă. Până în prezent, 26 de copii au prezentat simptome digestive, iar unul dintre ei este internat la Spitalul Municipal Onești.

Potrivit datelor centralizate de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacău, cele 26 de cazuri raportate sunt în rândul elevilor Școlii Gimnaziale Căiuți. Copiii au vârste cuprinse între 6 și 14 ani.

Un copil în vârstă de 8 ani este internat la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Municipal Onești, potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Ce au mâncat copiii

În urma verificărilor efectuate până în prezent, autoritățile au stabilit că elevii care au prezentat simptome au consumat, în cadrul programului „Masa caldă”, paste cu sos de roșii, carne de pui și măr.

Mâncarea a fost preparată și livrată de o unitate de catering din municipiul Adjud, județul Vrancea.

Inspectorii sanitari veterinari au identificat neconformități la unitatea care a preparat și livrat produsele alimentare. Ca urmare, au dispus suspendarea activității firmei și au aplicat o amendă de 65.000 de lei.

„Siguranța alimentelor destinate copiilor reprezintă o responsabilitate pe care ANSVSA o tratează cu maximă seriozitate”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, citat în comunicatul instituției.

Acesta a precizat că autoritățile au dispus verificări urgente și că măsurile adoptate reflectă gravitatea neconformităților constatate. Bociu a subliniat însă că nu trebuie formulate concluzii înainte de finalizarea analizelor.

„Prioritatea noastră este sănătatea copiilor și identificarea cu exactitate a cauzelor care au dus la această situație”, a transmis președintele ANSVSA.

Planul Roșu de Intervenție, activat după ce mai mulți copii au ajuns la spital

Incidentul a determinat autoritățile să activeze marți Planul Roșu de Intervenție. Zeci de copii care au acuzat stări de rău și simptome digestive au fost transportați la unități medicale, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău.

ANSVSA precizează că, în această etapă, autoritățile investighează o suspiciune de toxiinfecție alimentară colectivă. Nu a fost stabilită încă o legătură cauzală între alimentele consumate și simptomele copiilor.

Cauza exactă urmează să fie stabilită după finalizarea investigațiilor epidemiologice și efectuarea analizelor de laborator.

Inspectorii DSVSA Bacău continuă verificările la unitatea de catering și desfășoară demersurile necesare pentru identificarea tuturor factorilor care ar fi putut contribui la apariția incidentului.

Autoritățile au dispus, de asemenea, măsurile prevăzute de legislație pentru prevenirea apariției unor noi cazuri.

Livrarea mesei calde, verificată de autorități

Ancheta vizează atât condițiile în care au fost preparate și livrate alimentele, cât și eventualii factori care ar fi putut determina apariția simptomelor în rândul elevilor.

Până la finalizarea analizelor de laborator și a anchetei epidemiologice, autoritățile nu pot indica produsul sau alimentul responsabil pentru îmbolnăvirea copiilor.