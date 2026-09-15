Conform noilor reglementări guvernamentale, utilizarea actelor de identitate digitale este o măsură voluntară, care vine în completarea actelor fizice tradiționale (pașaport sau permis de conducere).
În loc să predea un document oficial cu adresa și datele complete, clientul atinge telefonul de un cititor sau afișează un cod QR temporar.
Pentru a preveni împrumutarea telefonului de la persoane mai în vârstă, aplicațiile autorizate utilizează recunoașterea facială (de exemplu, aplicația Yoti permite accesul doar dacă scanarea feței se potrivește cu profilul creat).
Personalul scanat codul QR cu o aplicație gratuită de verificare, primind doar confirmarea că persoana are vârsta legală.
Toate aplicațiile folosite trebuie să fie acreditate pe o listă oficială a guvernului, care își dorește ca acestea să fie interoperabile (clienții să nu aibă nevoie de aplicații diferite în locații diferite).
„Opțiunea identificării digitale înseamnă că nu mai este nevoie să purtați un act fizic sau să furnizați informații personale sensibile. Oamenii se vor simți mai în siguranță într-o seară în oraș”, a declarat Stephanie Peacock, ministrul pentru Guvernul Digital.
De asemenea, reprezentanții industriei ospitalității (UKHospitality) au salutat inițiativa, subliniind că vor colabora cu autoritățile pentru ca noile tehnologii să fie eficiente, accesibile ca preț și ușor de implementat de către comercianți.
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