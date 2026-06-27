Atunci când vorbim despre un prânz sănătos, atenția se îndreaptă de obicei către alimente. Nutriționiștii atrag însă atenția că și băutura aleasă poate avea un impact important asupra nivelului de energie din a doua parte a zilei.

Potrivit dieteticianului Johannah Katz, unul dintre cele mai frecvente obiceiuri care poate favoriza fluctuațiile glicemiei și starea de oboseală este consumul băuturilor îndulcite în timpul mesei de prânz, notează SheFinds.

Nu este vorba doar despre sucurile carbogazoase

Mulți oameni asociază băuturile cu zahăr exclusiv cu sucurile acidulate. În realitate, categoria este mult mai largă. „Nu este vorba doar despre băuturile carbogazoase. În această categorie intră și ceaiurile îndulcite, limonadele, băuturile energizante, băuturile pentru sportivi sau cafelele dulci cumpărate din cafenele”, explică dieteticianul.

Specialista atrage atenția că unele produse promovate ca fiind funcționale sau energizante pot conține cantități importante de zahăr adăugat, chiar dacă nu sunt percepute de consumatori drept băuturi dulci.

De ce apare oboseala după masă

Problema nu este doar cantitatea de zahăr, ci și faptul că aceste băuturi furnizează foarte puțini nutrienți. Ele nu conțin fibre, aproape deloc proteine și nu oferă senzație de sațietate. În schimb, pot determina creșteri rapide ale glicemiei, urmate de scăderi la fel de bruște.

- articolul continuă mai jos -

Aceste fluctuații pot favoriza apariția oboselii, reducerea capacității de concentrare și pofta de a consuma din nou alimente dulci câteva ore mai târziu.

Legătura cu inflamația și sănătatea metabolică

Potrivit dieteticianului, un consum ridicat de zahăr adăugat și de băuturi îndulcite este asociat în numeroase studii cu o sănătate cardiometabolică mai puțin favorabilă.

De asemenea, cercetările au evidențiat o asociere între consumul frecvent al acestor băuturi și niveluri mai ridicate ale unor markeri inflamatori, inclusiv proteina C reactivă (CRP), utilizată în evaluarea inflamației din organism. Acest lucru nu înseamnă că o băutură dulce consumată ocazional provoacă automat inflamație sau boală, însă specialiștii recomandă ca aceste produse să nu devină un obicei zilnic.

Ce poți alege în loc

Pentru persoanele care doresc o băutură răcoritoare la prânz, nutriționistul recomandă variante fără zahăr adăugat. Apa minerală, ceaiul rece neîndulcit și cafeaua fără zahăr sunt opțiuni care pot însoți masa fără a aduce cantități mari de zahăr.

În același timp, și structura prânzului contează. Un preparat care conține proteine de calitate, legume bogate în fibre și grăsimi sănătoase poate contribui la menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei și la o energie constantă pe parcursul după-amiezii.

Un exemplu oferit de specialist este o salată cu somon sau ton, verdețuri, fasole, avocado și o sursă de carbohidrați bogați în fibre, precum cerealele integrale.

Moderația rămâne cea mai bună recomandare

Specialiștii subliniază că nu este nevoie ca băuturile dulci să fie eliminate complet din alimentație.

Consumul lor ocazional nu reprezintă, în general, un motiv de îngrijorare pentru persoanele sănătoase. Totuși, dacă astfel de băuturi sunt consumate zilnic la masa de prânz, poate fi utilă înlocuirea lor cu alternative mai puțin bogate în zahăr, ca parte a unei alimentații echilibrate și a unui stil de viață sănătos.