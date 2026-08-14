Zamă sau zeamă de fasole verde, o ciorbă de legume extrem de gustoasă, hrănitoare și ușor de preparat. O mâncare excelentă pentru zilele de post și nu numai, pentru un prânz ușor sau o cină. Și mai ales pentru că se poate consuma și rece în zilele caniculare.

Ingrediente pentru „zamă” cu fasole verde

500 g fasole verde (proaspătă, congelată sau din conservă)

1 morcov mare

O bucată de țelină

1 ceapă

1 praz (doar partea albă)

2-3 linguri ulei de măsline extravirgin

2 linguri pastă de roșii (opțional și de ardei)

Condimente: sare, piper proaspăt măcinat, boia dulce de ardei (după gust)

Verdețuri: leuștean (proaspăt sau uscat)

Opțional (pentru acrit): borș, zeamă de varză sau zeamă de lămâie

Pentru servit: smântână sau iaurt (opțional).

Preparare pas cu pas

Toacă mărunt ceapa, partea albă de praz, morcovul și țelina. Curăță fasolea verde și rupe-o în bucăți de circa 3-4 cm. Dacă folosești fasole congelată sau la conservă, aceasta este deja porționată. Într-o oală încăpătoare, încinge cele 2-3 linguri de ulei de măsline extravirgin. Adaugă amestecul de ceapă, praz, morcov și țelină. Călește legumele la foc mediu timp de aproximativ 10 minute, amestecând din când în când. Toarnă peste legumele călite 2 litri de apă (sau supă clară de legume, pentru un plus de gust). Adaugă și fasolea verde. Condimentează cu puțină sare și piper măcinat. Lasă totul să fiarbă la foc mediu timp de 15 minute. Verifică legumele cu o furculiță: fasolea verde trebuie să rămână al dente. Adaugă pasta de roșii, pasta de ardei și o linguriță de boia dulce. Dacă dorești o ciorbă acrișoară, tot acum poți adăuga borșul fiert separat, zeama de varză sau sucul de lămâie, după gust. Lasă ciorba să mai dea în 1-2 clocote pentru ca toate aromele să se întrepătrundă. Oprește focul și presară deasupra leușteanul tocat mărunt. Acoperă oala cu un capac timp de 5 minute pentru a infuza aroma leușteanului.

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Ciorba se servește caldă, simplă sau completată cu o lingură de smântână (sau iaurt), dacă nu ții post și un ardei iute alături.

Poftă bună!