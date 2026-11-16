Broccoli este una dintre legumele cu o valoare nutritivă ridicată, bogată în vitamine, minerale, fibre și compuși vegetali cu potențial antioxidant. Totuși, modul în care îl gătim poate influența cantitatea de nutrienți pe care o păstrăm în farfurie. Fierberea îndelungată, mai ales în multă apă, poate reduce nivelul unor vitamine și compuși bioactivi. Nutriționiștii recomandă câteva metode simple prin care broccoli își poate păstra mai bine proprietățile, informează Digi World.

Broccoli poate fi consumat fiert, copt, preparat la aburi sau tras rapid la tigaie. Deși toate aceste variante permit includerea legumei într-o alimentație echilibrată, diferențele dintre metodele de preparare sunt importante atunci când vine vorba despre conservarea nutrienților.

Potrivit unui articol publicat de Fox News, care citează specialiști în nutriție și informații prezentate de The Washington Post, expunerea prelungită la temperaturi ridicate și contactul cu apa pot diminua cantitatea anumitor vitamine și substanțe benefice din broccoli.

De ce fierberea broccoliului poate reduce cantitatea de nutrienți

Broccoli conține vitaminele A, C și K, minerale precum calciu, potasiu și fier, fibre și compuși vegetali cu potențial antioxidant și antiinflamator.

Printre substanțele studiate de cercetători se numără glucorafanina, un compus natural care poate fi transformat, cu ajutorul enzimei mirozinază, în sulforafan. Acesta din urmă este cercetat pentru posibilele efecte asupra sănătății metabolice, ficatului și sistemului digestiv, precum și pentru rolul pe care l-ar putea avea în reducerea riscului anumitor boli.

Problema apare atunci când broccoli este fiert în cantități mari de apă și pentru o perioadă îndelungată. O parte dintre nutrienții solubili în apă, în special vitamina C și glucorafanina, pot trece în lichidul de gătire.

„Fierberea provoacă cele mai mari pierderi de nutrienți”, a explicat Sol Figueroa, dietetician autorizat din Florida, pentru Fox News Digital.

Nici prepararea îndelungată la temperaturi ridicate nu este ideală pentru păstrarea tuturor compușilor sensibili la căldură. Totuși, broccoli fiert sau copt nu devine lipsit de valoare nutritivă. Acesta continuă să furnizeze fibre, minerale și alți nutrienți importanți.

Cum trebuie gătit broccoli pentru a păstra cât mai mulți nutrienți

Una dintre metodele recomandate de specialiști este prepararea broccoliului la aburi, pentru un timp scurt. În acest fel, leguma nu intră în contact direct cu o cantitate mare de apă, ceea ce limitează pierderile de vitamine și compuși solubili.

O altă variantă este prepararea la cuptorul cu microunde, folosind puțină apă și un timp redus de gătire. Această metodă poate contribui la conservarea unor nutrienți, tocmai pentru că scurtează expunerea la căldură.

Dacă preferi broccoli fiert, este recomandat să folosești cât mai puțină apă și să eviți fierberea excesivă. Apa rămasă poate fi utilizată la prepararea supelor sau a tocănițelor, pentru a recupera o parte dintre substanțele nutritive care s-au dizolvat în timpul gătirii.

Trucul cu muștar care poate favoriza formarea sulforafanului

Un sfat mai puțin cunoscut este adăugarea unei cantități mici de pudră sau pastă de muștar peste broccoli după preparare.

Semințele de muștar conțin mirozinază, enzima care participă la transformarea glucorafaninei în sulforafan. În timpul gătirii la temperaturi ridicate, mirozinaza naturală din broccoli poate fi inactivată.

Adăugarea muștarului după preparare poate furniza din nou această enzimă și poate favoriza formarea sulforafanului, dacă în legumă a rămas suficientă glucorafanină.

Un alt truc recomandat este să tai broccoli înainte de gătire și să îl lași să stea aproximativ 30-40 de minute.

Prin tăiere, celulele vegetale sunt deteriorate, iar mirozinaza intră în contact cu glucorafanina. Astfel începe procesul prin care se formează sulforafanul, înainte ca enzima să fie expusă temperaturilor ridicate.

Un studiu publicat în revista Journal of Agricultural and Food Chemistry a arătat că lăsarea broccoliului tăiat să stea înainte de prepararea rapidă la tigaie poate crește cantitatea anumitor compuși benefici, comparativ cu gătirea imediată.

Nu renunța la broccoli dacă preferi să îl prepari la cuptor

Chiar dacă prepararea la aburi poate avea avantaje în ceea ce privește păstrarea nutrienților, specialiștii atrag atenția că este mai important să consumăm regulat legume decât să respectăm o singură metodă de gătire.

Broccoli copt la cuptor rămâne o alegere nutritivă, chiar dacă o parte dintre vitaminele sensibile la căldură se pot pierde în timpul preparării.

De asemenea, este recomandată folosirea întregii legume, inclusiv a tulpinii. Aceasta este comestibilă, poate fi curățată de stratul exterior mai fibros, tăiată în felii și gătită împreună cu buchețelele.

Sol Figueroa subliniază că regularitatea consumului este esențială. „Cel mai important este să mănânci broccoli”, a declarat dieteticiana.

Pentru a păstra cât mai mulți nutrienți, poți încerca să prepari broccoli la aburi pentru scurt timp, să eviți fierberea îndelungată și să lași leguma tăiată să stea aproximativ 30 de minute înainte de gătire. Dacă preferi varianta la cuptor, nu ai motive să o elimini din meniu.