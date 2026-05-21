Nu toată lumea are timp sau chef să gătească elaborat în fiecare zi. Tocmai de aceea, multe persoane ajung să cumpere mereu aceleași produse și să improvizeze rapid mesele din ce găsesc prin frigider. Nutriționista Cara Shaw spune însă că există câteva alimente simple care pot face diferența în alimentația de zi cu zi: sunt bogate în proteine și fibre, versatile și ușor de integrat în mese rapide.

Specialista în terapie nutrițională a explicat pentru Fit&Well care sunt cele cinci ingrediente pe care încearcă să le aibă constant în frigider.

Iaurtul grecesc, unul dintre cele mai practice alimente bogate în proteine

Primul aliment de pe listă este iaurtul grecesc.

Cara Shaw spune că îl consideră una dintre cele mai simple variante pentru:

mic dejun,

gustări,

sosuri,

dressinguri,

boluri rapide.

„Este o metodă foarte bună de a te menține sătul mai mult timp”, explică nutriționista.

Iaurtul grecesc este apreciat pentru conținutul ridicat de proteine și pentru faptul că poate fi consumat atât simplu, cât și în combinație cu fructe, ovăz sau semințe.

Ouăle și nutrientul despre care se vorbește prea puțin

Un alt aliment pe care îl păstrează mereu în frigider sunt ouăle.

Pe lângă proteine, acestea sunt considerate una dintre cele mai bune surse de colină — nutrient important pentru:

sănătatea creierului,

membranele celulare,

sistemul nervos.

„Colina este mult subestimată”, spune Cara Shaw.

Potrivit recomandărilor actuale, adulții au nevoie zilnic de aproximativ:

425 mg de colină în cazul femeilor,

550 mg în cazul bărbaților.

Un singur ou poate furniza între 125 și 160 mg.

Nutriționista spune că încearcă să consume ouă în mai multe forme pe parcursul zilei:

fierte,

poșate,

adăugate inclusiv în terciuri sau boluri sărate.

Merele pe care le transformă într-un topping pentru digestie

Merele sunt un alt aliment pe care îl ține constant în frigider, însă nu doar pentru gustările rapide.

Cara Shaw spune că preferă adesea să le gătească ușor pentru a obține un topping mai blând pentru digestie.

„Sunt bogate în fibre și foarte ușor de transformat într-un topping prietenos cu digestia și sănătatea intestinală”, explică ea.

Merele gătite pot fi adăugate în:

iaurt,

ovăz,

porridge,

boluri pentru micul dejun.

Rucola, salata preferată a nutriționistei

Dintre frunzele verzi, rucola este alegerea ei preferată.

Nutriționista spune că gustul ușor amar nu este întâmplător și că anumiți compuși din rucola pot stimula secreția acidului gastric și digestia.

„Îmi place să o combin cu oțet de mere, ulei de măsline și sare de mare pentru a susține digestia și absorbția nutrienților”, explică Shaw.

Germenii de broccoli, alimentul pe care îl consideră un „boost” nutritiv

Cel mai puțin obișnuit ingredient de pe listă sunt probabil germenii de broccoli.

Cara Shaw spune că îi consumă frecvent pentru conținutul de compuși asociați cu:

efecte antioxidante,

reducerea inflamației,

sănătatea digestivă.

Potrivit acesteia, germenii de broccoli conțin glucosinolați și indol-3-carbinol (I3C), compuși analizați în cercetări pentru rolul lor în procesele naturale de detoxifiere ale organismului.

Nutriționista îi adaugă în: