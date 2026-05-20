Pepenele roșu este asociat aproape întotdeauna cu vara, hidratarea și mesele în aer liber. Cercetările recente arată însă că fructul ar putea avea beneficii mai importante pentru sănătate decât simpla senzație de prospețime din zilele caniculare. Mai multe studii publicate în ultimii ani sugerează că persoanele care consumă pepene roșu au, în general, o alimentație mai echilibrată și un aport mai mare de nutrienți esențiali, iar anumite substanțe naturale din fruct ar putea susține inclusiv sănătatea cardiovasculară, potrivit Scence Alert.

Una dintre cercetările analizate a folosit date din National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), unul dintre cele mai mari programe americane de monitorizare a alimentației și sănătății populației.

Studiul a comparat dieta persoanelor care consumau regulat pepene roșu cu cea a persoanelor care nu îl consumau aproape deloc.

Rezultatele au arătat că atât adulții, cât și copiii care mâncau pepene aveau, în general, o calitate mai bună a alimentației.

Potrivit cercetătorilor, consumatorii de pepene roșu aveau un aport mai ridicat de:

fibre,

magneziu,

potasiu,

vitamina C,

vitamina A,

licopen,

carotenoizi.

În același timp, dieta lor conținea cantități mai mici de:

zahăr adăugat,

grăsimi saturate.

Autorii studiului spun că aceste rezultate sunt importante în contextul în care majoritatea populației consumă mai puține fructe decât recomandările nutriționale actuale.

Compușii din pepene care au atras atenția cercetătorilor

O altă cercetare realizată la Louisiana State University a analizat efectele sucului de pepene roșu asupra funcției vaselor de sânge.

Studiul clinic, randomizat și controlat placebo, a inclus 18 adulți tineri sănătoși care au consumat zilnic suc de pepene timp de două săptămâni.

Cercetătorii s-au concentrat pe doi compuși naturali din pepene:

L-citrulină,

L-arginină.

Aceste substanțe sunt implicate în producția de oxid nitric, compus care ajută vasele de sânge să se relaxeze și să se dilate, având un rol important în circulație și sănătatea cardiovasculară.

Potrivit rezultatelor, consumul de suc de pepene a contribuit la menținerea funcției vasculare în perioadele cu glicemie crescută și a influențat inclusiv variabilitatea ritmului cardiac.

„Deși studiul a avut un număr redus de participanți și sunt necesare cercetări suplimentare, rezultatele se adaugă dovezilor existente care susțin consumul regulat de pepene pentru sănătatea cardio-metabolică”, a declarat Dr. Jack Losso, profesor la Louisiana State University School of Nutrition and Food Sciences.

Acesta spune că pepenele este o sursă importantă de:

antioxidanți,

vitamina C,

licopen,

compuși care pot contribui la reducerea stresului oxidativ și la protecția cardiovasculară.

De ce este licopenul atât de studiat

Pepenele roșu este una dintre cele mai importante surse naturale de licopen, antioxidantul asociat și cu roșiile.

Licopenul este analizat de cercetători pentru posibile efecte legate de:

reducerea stresului oxidativ,

sănătatea cardiovasculară,

inflamație,

protecția celulară.

Studiile recente și meta-analizele publicate după 2022 continuă să investigheze legătura dintre consumul de pepene, L-citrulină și sănătatea vasculară. Cercetătorii au observat posibile efecte asupra:

flexibilității vaselor de sânge,

circulației,

funcției endoteliale.

Un fruct hidratant și sărac în calorii

Dincolo de cercetările recente, pepenele rămâne unul dintre fructele cu densitate calorică redusă și conținut mare de apă.

O porție de aproximativ două căni conține:

aproximativ 80 de calorii,

25% din necesarul zilnic de vitamina C,

8% din necesarul de vitamina B6.

Fructul este alcătuit în proporție de aproximativ 92% din apă, motiv pentru care este considerat o opțiune bună pentru hidratare în sezonul cald sau după efort fizic.