Startup-ul american Nourish, specializat în consiliere nutrițională online, a atras o finanțare de 100 de milioane de dolari într-o rundă de tip Serie C, în contextul creșterii rapide a pieței medicamentelor pentru slăbit din categoria GLP-1, precum Ozempic și Wegovy, scrie BoF.

Runda de investiții a fost condusă de Menlo Ventures, cu participarea Thrive Capital, Index Ventures și a diviziei de capital de creștere a JPMorgan Chase & Co.. Potrivit unor surse apropiate tranzacției, compania este evaluată acum la 1,75 miliarde de dolari.

Creșterea pieței GLP-1 schimbă industria serviciilor de nutriție

Fondată în 2021, Nourish oferă servicii virtuale de nutriție acoperite prin asigurări medicale. Cererea pentru astfel de servicii a crescut puternic pe fondul popularității medicamentelor GLP-1, utilizate pentru pierderea în greutate și controlul diabetului.

Asigurătorii și specialiștii recomandă tot mai des pacienților care folosesc aceste tratamente să își schimbe și stilul alimentar, pentru a menține rezultatele obținute. Studii anterioare au arătat că multe persoane recâștigă o mare parte din greutatea pierdută după întreruperea tratamentului.

„GLP-1-urile sunt de mare ajutor, dar ai nevoie de ele împreună cu toate aceste alte servicii”, a declarat Jean-Paul Sanday, care va intra și în consiliul de administrație al companiei.

Nourish își extinde echipa și introduce prescrierea internă de GLP-1

Compania a început în acest an să angajeze medici care pot prescrie intern tratamente GLP-1, după ce mulți pacienți au întâmpinat dificultăți în obținerea medicamentelor prin intermediul asigurărilor de sănătate.

Nourish susține că o parte dintre pacienți au apelat inclusiv la produse GLP-1 contrafăcute, fenomen care a atras atenția autorităților și a companiilor farmaceutice.

Startup-ul are în prezent peste 10.000 de dieteticieni înregistrați, față de aproximativ 3.000 la începutul lui 2025. Potrivit cofondatorului și directorului general Aidan Dewar, compania este deja profitabilă și și-a triplat veniturile în ultimul an.

Inteligența artificială, una dintre direcțiile principale de investiții

Nourish intenționează să folosească noua finanțare pentru extinderea rețelei de specialiști și pentru dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială.

Compania investește într-un asistent AI dedicat sănătății, care poate oferi suport permanent pacienților pentru planuri alimentare, interpretarea analizelor medicale și programarea consultațiilor.

Pe lângă serviciile pentru pierderea în greutate, startup-ul oferă și programe pentru sănătatea cardiovasculară, diabet și boli autoimune.

Povestea fondatorului, pornită de la probleme personale de sănătate

Cofondatorul Nourish, Aidan Dewar, spune că ideea afacerii a pornit din propria experiență. La 22 de ani, acesta suferea aproape zilnic de migrene severe și a apelat la consiliere nutrițională la recomandarea prietenului său din copilărie și viitorului cofondator, Sam Perkins.

După o dietă de eliminare strictă, care a exclus mai multe alimente și băuturi, Dewar susține că a reușit să își țină migrenele sub control.