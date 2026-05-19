Peștele sălbatic este perceput de mulți consumatori drept varianta mai sănătoasă și mai valoroasă nutritiv. Totuși, specialiștii spun că diferențele dintre peștele de crescătorie și cel pescuit din sălbăticie sunt mai nuanțate decât pare la prima vedere. În cazul unor specii precum somonul sau tilapia, variantele crescute în ferme controlate pot avea inclusiv anumite avantaje legate de profilul nutritiv, siguranța alimentară sau sustenabilitate, potrivit TastingTable,
Fie că vorbim despre etichetele din supermarket sau despre discuțiile din online, expresia „wild caught” a ajuns să fie asociată automat cu ideea de produs mai sănătos, mai nutritiv și mai sustenabil. În schimb, atunci când vine vorba despre peștele de crescătorie, originea este adesea trecută mai discret pe ambalaj.
Percepția generală este că peștele sălbatic ar fi net superior. Doar că, potrivit specialiștilor, realitatea este mult mai nuanțată.
Ani la rând, industria acvaculturii a fost asociată cu imagini negative: ferme aglomerate, utilizare excesivă de antibiotice, poluare și probleme legate de ecosistemele marine.
Aceste exemple au alimentat ideea că peștele crescut în ferme este automat inferior celui pescuit din natură. Specialiștii spun însă că astfel de cazuri nu reprezintă întreaga industrie și că fermele administrate responsabil pot produce pește de calitate, cu standarde stricte privind:
Atunci când este făcută corect, acvacultura poate deveni o metodă sustenabilă de producție, capabilă să ofere pește de calitate cu impact redus asupra mediului.
Somonul este unul dintre cele mai pipulare tipuri de pește de crescătorie din lume. Potrivit datelor Statista, aproximativ 70% din somonul consumat la nivel global provine astăzi din ferme piscicole.
Percepția generală este că varianta sălbatică este automat mai nutritivă. În realitate, comparațiile dintre cele două tipuri de somon arată diferențe mai nuanțate.
Somonul pescuit din sălbăticie poate avea niveluri ușor mai ridicate pentru anumiți micronutrienți și un conținut mai redus de grăsime. În schimb, somonul de crescătorie poate furniza:
Profilul final depinde însă de mai mulți factori:
Un alt detaliu menționat de specialiști este că somonul crescut în ferme controlate este considerat adesea o variantă mai sigură pentru sushi, deoarece riscul de paraziți poate fi mai redus comparativ cu anumite specii sălbatice.
Și în cazul tilapiei, unul dintre cei mai consumați pești de crescătorie din lume, diferențele nu sunt atât de simple.
Unele cercetări privind contaminarea cu metale grele au arătat că tilapia pescuită din anumite ape naturale poate acumula niveluri mai ridicate comparativ cu peștele crescut în ferme controlate.
În același timp, specialiștiii atrag atenția că fermele cu standarde slabe pot ridica alte probleme, inclusiv:
FDA include însă tilapia pe lista peștilor considerați o alegere bună pentru consum frecvent, datorită conținutului ridicat de proteine și nivelului redus de mercur.
Specialiștiii recomandă consumatorilor să acorde mai multă atenție certificărilor și standardelor fermei piscicole decât ideii simpliste de „wild” (de captură) versus „farmed” (de crescătorie).
Printre cele mai importante certificări internaționale se numără:
Aceste organizații verifică:
Indiferent dacă este sălbatic sau de crescătorie, peștele continuă să fie una dintre cele mai sustenabile surse de proteine animale.
Comparativ cu producția de carne de vită, somonul are o amprentă de carbon semnificativ mai redusă, iar organizații precum Seafood Watch recomandă alegerea produselor provenite din surse certificate și ferme responsabile.
