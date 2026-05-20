Pierderea în greutate în timpul tratamentului pentru cancer este una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă pacienții oncologici. De multe ori, scăderea kilogramelor apare involuntar și poate influența semnificativ eficiența tratamentului, nivelul de energie și calitatea vieții.

Este important să înțelegem că scăderea în greutate devine îngrijorătoare atunci când apare fără intenție, a declarat, pentru G4Food, dr. Irina Mateieș, medic primar în medicină de familie și nutriționist specializat în nutriția oncologică.

Scăderea involuntară în greutate – când trebuie să ne îngrijorăm?

De ce este important să prevenim scăderea involuntară în greutate? “Pentru că malnutriția în cancer nu înseamnă doar pierderea kilogramelor, ci afectează întregul organism și poate reduce șansele de recuperare. Printre consecințele cele mai importante se numără:

răspuns mai slab la tratamentele oncologice;

creșterea riscului de complicații;

reducerea masei musculare;

accentuarea stării de oboseală;

scăderea calității vieții;

întreruperi mai frecvente ale tratamentului;

reducerea supraviețuirii generale”, spune dr. Mateieș.

Menținerea greutății corporale este esențială pentru ca organismul să poată tolera mai bine chimioterapia, radioterapia sau intervențiile chirurgicale.

Care sunt cauzele pierderii în greutate la pacienții cu cancer?

Pentru a preveni scăderea în greutate, trebuie mai întâi să identificăm cauza. Factorii implicați sunt, de regulă, fizici, psihologici și socio-economici.

Factorii fizici

“Tratamentul oncologic și boala în sine pot provoca simptome care reduc aportul alimentar sau cresc necesarul caloric:

dificultăți la mestecat și înghițire;

greață și vărsături;

diaree sau constipație;

gură uscată;

modificarea gustului alimentelor;

lipsa poftei de mâncare;

oboseală accentuată.

În plus, cancerul poate determina un consum energetic mai mare. Aproximativ 25% dintre pacienții oncologici au nevoie de mai multe calorii și proteine decât înainte de diagnostic. Din acest motiv, unele persoane pot continua să slăbească chiar dacă mănâncă apparent normal”, explică dr. Irina Mateieș.

Factorii psihologici

Stresul emoțional are un impact major asupra alimentației. Printre cauzele frecvente se numără:

anxietatea;

depresia;

dificultatea de adaptare la diagnostic;

stresul prelungit.

Sprijinul psihologic poate ajuta semnificativ în perioada tratamentului oncologic, afirmă medicul.

Factorii socio-economici

Uneori, problema nu este lipsa apetitului, ci lipsa resurselor sau a ajutorului practic:

dificultăți financiare;

imposibilitatea de a face cumpărături;

lipsa unui sistem de suport;

dificultatea de a găti în timpul tratamentului.

Identificarea cauzei reale este esențială. Când știm de ce apare scăderea în greutate, putem interveni eficient și putem opri pierderea kilogramelor.

Cum putem preveni pierderea în greutate în timpul tratamentului pentru cancer?

Soluțiile diferă de la pacient la pacient, însă există câteva recomandări generale care pot face diferența.

Mănâncă atunci când te simți mai bine – “În timpul tratamentului, toleranța la alimente poate varia foarte mult. Profită de momentele zilei în care ai mai multă energie și consumă alimentele pe care le suporți mai ușor”, recomandă dr. Irina Mateieș.

Mese mici și dese – Dacă nu poți mânca mult odată, încearcă să consumi ceva la fiecare două-trei ore. Pauzele lungi fără alimentație favorizează pierderea în greutate și scăderea masei musculare.

Pregătește mesele în avans – În zilele bune, gătește porții mai mari și congelează-le în recipiente mici. Astfel, vei avea mâncare pregătită pentru perioadele în care oboseala este accentuată.

Alege alimente cu densitate calorică mare – Când apetitul este scăzut, este important ca porțiile mici să aducă suficiente calorii și proteine. Poți include: avocado; unt de arahide; nuci și semințe; ulei de măsline; smântână; fructe uscate; miere și unt.

Hidratează-te corect – Deshidratarea accentuează starea de slăbiciune și oboseală. Nu este obligatoriu să consumi doar apă. Poți alege: ceaiuri; supe; compot; limonadă; lapte sau băuturi nutritive. “Dacă ai vărsături sau diaree și nu reușești să te hidratezi suficient, discută cu medicul despre hidratarea intravenoasă”, spune dr. Mateieș.

Efecte adverse care pot influența alimentația

Multe simptome asociate cancerului sau tratamentului afectează capacitatea de a mânca normal:

constipație;

diaree;

gură uscată;

modificarea gustului;

durere la înghițire;

oboseală severă;

scăderea apetitului

Când este recomandat să consulți un specialist?

Ideal este să discuți cu un dietetician specializat în nutriție clinică oncologică. Acesta poate adapta alimentația în funcție de tratament, simptome și nevoile organismului.

De asemenea, dacă observi că pierzi constant în greutate, informează medicul curant cât mai repede.

Monitorizarea greutății este esențială

“Cântărește-te de două ori pe săptămână, în condiții similare, și notează evoluția kilogramelor. În timpul tratamentului oncologic, obiectivul principal nu este slăbitul, ci menținerea greutății și a masei musculare.

Păstrarea greutății corporale are legătură directă cu toleranța la tratament, starea generală de bine și supraviețuirea pe termen lung”, recomandă dr. Irina Mateieș.