Pierderea în greutate în timpul tratamentului pentru cancer este una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă pacienții oncologici. De multe ori, scăderea kilogramelor apare involuntar și poate influența semnificativ eficiența tratamentului, nivelul de energie și calitatea vieții.
Este important să înțelegem că scăderea în greutate devine îngrijorătoare atunci când apare fără intenție, a declarat, pentru G4Food, dr. Irina Mateieș, medic primar în medicină de familie și nutriționist specializat în nutriția oncologică.
De ce este important să prevenim scăderea involuntară în greutate? “Pentru că malnutriția în cancer nu înseamnă doar pierderea kilogramelor, ci afectează întregul organism și poate reduce șansele de recuperare. Printre consecințele cele mai importante se numără:
Menținerea greutății corporale este esențială pentru ca organismul să poată tolera mai bine chimioterapia, radioterapia sau intervențiile chirurgicale.
Pentru a preveni scăderea în greutate, trebuie mai întâi să identificăm cauza. Factorii implicați sunt, de regulă, fizici, psihologici și socio-economici.
“Tratamentul oncologic și boala în sine pot provoca simptome care reduc aportul alimentar sau cresc necesarul caloric:
În plus, cancerul poate determina un consum energetic mai mare. Aproximativ 25% dintre pacienții oncologici au nevoie de mai multe calorii și proteine decât înainte de diagnostic. Din acest motiv, unele persoane pot continua să slăbească chiar dacă mănâncă apparent normal”, explică dr. Irina Mateieș.
Stresul emoțional are un impact major asupra alimentației. Printre cauzele frecvente se numără:
Sprijinul psihologic poate ajuta semnificativ în perioada tratamentului oncologic, afirmă medicul.
Uneori, problema nu este lipsa apetitului, ci lipsa resurselor sau a ajutorului practic:
Identificarea cauzei reale este esențială. Când știm de ce apare scăderea în greutate, putem interveni eficient și putem opri pierderea kilogramelor.
Soluțiile diferă de la pacient la pacient, însă există câteva recomandări generale care pot face diferența.
Multe simptome asociate cancerului sau tratamentului afectează capacitatea de a mânca normal:
Ideal este să discuți cu un dietetician specializat în nutriție clinică oncologică. Acesta poate adapta alimentația în funcție de tratament, simptome și nevoile organismului.
De asemenea, dacă observi că pierzi constant în greutate, informează medicul curant cât mai repede.
“Cântărește-te de două ori pe săptămână, în condiții similare, și notează evoluția kilogramelor. În timpul tratamentului oncologic, obiectivul principal nu este slăbitul, ci menținerea greutății și a masei musculare.
Păstrarea greutății corporale are legătură directă cu toleranța la tratament, starea generală de bine și supraviețuirea pe termen lung”, recomandă dr. Irina Mateieș.
