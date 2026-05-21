Atunci când avem de luat un aliment pentru copilul nostru sau pentru a-l face cadou altor copii, primul impuls este să căutăm produse destinate copiilor. Exceptând însă domeniul lactatelor unde avem mai multe alternative chiar bune, în domeniul dulciurilor sau făinoaselor, nu prea găsim alternative.

Batoanele pentru copii au devenit aproape nelipsite din rutina multor familii. Sunt puse în ghiozdan, luate rapid la drum, oferite între mese sau chiar considerate o variantă „mai sănătoasă” de dulce. Problema este că multe dintre produsele promovate pentru cei mici arată sănătos doar prin ambalaj și marketing, nu și prin compoziție. Nu orice produs cu spic de grâu desenat pe ambalaj conține și fibre.

În realitate, un baton nu ar trebui să înlocuiască frecvent mesele principale ale copilului. Rolul lui este mai degrabă acela de gustare ocazională, practică, pentru zilele aglomerate sau pentru momentele în care nu avem acces la o masă completă. Pentru acele momente când masa este amânată sau când cel mic după o joacă intensă pe afară are nevoie de un pic de energie.

Un copil are nevoie, în principal, de mâncare reală: proteine, legume, fructe, lactate, cereale simple și grăsimi bune. Un baton, chiar și unul mai bun calitativ, rămâne tot o soluție de compromis. Nu există un necesar de zahăr sau de ciocolată pe care noi trebuie să i-l asigurăm celor mici.

Gramajul spune multe

Contează foarte mult și dimensiunea produsului. Pentru un copil mic, un baton de aproximativ 20-35 de grame este de obicei suficient. Problema este că multe produse sunt foarte concentrate caloric și foarte dulci, iar copilul ajunge să consume rapid cantități mari de zahăr fără să își dea seama nimeni.

Așadar, până să ne uităm la lista de ingrediente care ne poate păcăli de multe ori, cel mai simplu și ușor de înțeles este gramajul. În jurul a 35 grame, este o porție care ar trebui să fie îndeajuns.

Ce trebuie urmărit pe etichetă

Când citim eticheta, este important să ne uităm la primele ingrediente. Dacă pe primele locuri găsim ovăz, fructe, nuci, semințe sau unt de arahide, produsul are șanse să fie mai echilibrat. În schimb, dacă lista începe cu zahăr, sirop de glucoză, sirop de porumb, grăsimi hidrogenate sau foarte multe arome și aditivi, atunci vorbim mai degrabă despre un desert ultraprocesat.

Primele ingrediente dau calitatea acelui produs. Și lista de ingrediente. O listă cât mai scurtă ne asigură că avem un produs mai puțin procesat, mai natural.

Varianta ideală ar fi batonul cu nuci și fructe uscate. Vă asigur că este îndeajuns de dulce și dacă găsiți o aromă preferată de cel mic, devine o variantă viabilă de gustare.

Cum sunt construite produsele foarte dulci

Mulți părinți sunt surprinși să descopere cât de mult zahăr există în produsele dedicate copiilor. Industria alimentară știe foarte bine că cei mici preferă gustul dulce și că părinții caută produse rapide și convenabile. De aceea, foarte multe batoane sunt construite să fie extrem de gustoase, cu texturi moi, creme, caramel, fulgi crocanți și arome intense. Practic, ele stimulează dorința de a fi consumate din nou și din nou. Este foarte greu pentru un copil ca odată ce a gustat acest tip de baton foarte dulce, să se oprească la a lua câteva guri și atât.

În România, legislația obligă producătorii să afișeze ingredientele și valorile nutriționale, însă nu interzice automat produsele bogate în zahăr destinate copiilor. Așa se explică de ce vedem pe rafturi produse decorate cu personaje colorate și etichete precum „cu vitamine”, „cu lapte”, „natural” sau „cu cereale”, deși ele pot avea cantități foarte mari de zahăr adăugat. De multe ori aceste produse au abțibilduri, mici jucării atașate, ceva care îi atrage și vizual pe cei mici.

Asta nu înseamnă că un copil nu are voie să mănânce ocazional o gustare foarte dulce. De multe ori acest tip de gustare tot ajunge la copil, indiferent de cât de vigilenți suntem. Ele sunt oferite de cele mai multe ori cadou de către familia extinsă, la diverse aniversări, pe stradă de persoane mai în vârstă și tot așa. E imposibil să te ferești de așa ceva pe termen lung. Problema apare când astfel de produse devin baza gustărilor zilnice și înlocuiesc variantele simple și nutritive.

Variante simple preparate acasă

De multe ori, cele mai bune soluții sunt și cele mai simple. Un baton făcut acasă poate fi surprinzător de rapid de preparat și mult mai echilibrat. De exemplu, o combinație de banane coapte, fulgi de ovăz, unt de arahide și puțină scorțișoară poate deveni, după 20 de minute la cuptor, o gustare foarte bună pentru copii. Este dulce natural, sățioasă și fără exces de ingrediente artificiale.

O altă variantă simplă poate fi făcută fără coacere, din curmale sau orice alt fruct uscat, nuci și semințe și cacao sau carob sau totul dat prin fulgi de cocos. Ingredientele se mixează până devin o pastă densă, apoi se presează într-o tavă și se lasă la frigider. Copiii le percep ca pe un desert, dar diferența nutritivă față de multe produse ultraprocesate este uriașă.

Fără perfecțiune alimentară

Poate cel mai important lucru este să nu transformăm nici alimentația copilului într-o sursă constantă de anxietate. Nu există perfecțiune alimentară și nici copil care să mănânce ideal tot timpul. Contează însă rutina generală și frecvența alegerilor. Iar atunci când învățăm să citim etichetele și să alegem produse mai simple, mai puțin încărcate de zahăr și aditivi, facem deja un pas foarte mare pentru sănătatea celor mici.

Și mai trebuie să înțelegem ceva: nu privăm copilul de nimic esențial pentru creșterea sa sănătoasă dacă suntem atenți la ceea ce mănâncă și facem tot posibilul să aibă o alimentație cu cât mai puțin zahăr și mai neprocesată.