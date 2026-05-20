Dieta mediteraneană continuă să fie considerată unul dintre cele mai sănătoase stiluri alimentare din lume, iar grăsimile bune reprezintă unul dintre elementele ei centrale. Ani la rând, uleiul de măsline a fost ingredientul-cheie al acestui tip de alimentație. În ultimii ani însă, uleiul de avocado a început să atragă tot mai multă atenție datorită profilului său nutrițional și rezistenței ridicate la temperaturi mari, potrivit EatingWell.

Ambele variante sunt bogate în grăsimi mononesaturate și antioxidanți, însă specialiștii spun că fiecare vine cu avantaje diferite în bucătărie și pentru sănătate.

De ce uleiul de măsline rămâne baza dietei mediteraneene

Nutriționiștii spun că principalul avantaj al uleiului de măsline este cantitatea foarte mare de cercetări care îi susțin beneficiile.

„Uleiul de măsline este unul dintre pilonii dietei mediteraneene, mai ales varianta extravirgină”, explică dieteticianul Mascha Davis.

Acesta este folosit tradițional în:

salate,

dressinguri,

sosuri,

hummus,

preparate gătite ușor.

Potrivit cercetărilor citate de EatingWell, consumul regulat de ulei de măsline extravirgin a fost asociat cu:

risc mai redus de boli cardiovasculare,

control mai bun al glicemiei,

reducerea inflamației,

sănătate cognitivă mai bună,

risc mai mic de diabet de tip 2.

Compusul din uleiul de măsline studiat pentru efectele antiinflamatoare

Unul dintre motivele pentru care uleiul de măsline este atât de analizat îl reprezintă conținutul ridicat de polifenoli — compuși vegetali cu efect antioxidant și antiinflamator.

Printre cei mai studiați se află hidroxitrozolul, asociat în cercetări cu:

reducerea stresului oxidativ,

protecția vaselor de sânge,

sănătatea inimii,

reducerea inflamației sistemice.

O analiză publicată în 2025 a arătat că dieta mediteraneană bogată în ulei de măsline a îmbunătățit markerii inflamatori și funcția vasculară comparativ cu dietele low-fat.

Ce avantaje are uleiul de avocado

Deși nu face parte tradițional din dieta mediteraneană, uleiul de avocado are un profil nutrițional foarte apropiat de cel al uleiului de măsline.

Conține în principal acid oleic — aceeași grăsime mononesaturată asociată cu sănătatea cardiovasculară.

„Uleiul de avocado poate fi o alternativă similară datorită conținutului ridicat de polifenoli și vitamina E”, explică nutriționista Zoe Miller.

O analiză publicată în 2024 a evidențiat inclusiv rolul unor compuși bioactivi din uleiul de avocado în reducerea stresului oxidativ și susținerea sănătății cardiovasculare.

Nutrientul pe care uleiul de avocado îl are în plus

Unul dintre elementele care diferențiază uleiul de avocado este conținutul de luteină — carotenoid asociat cu sănătatea ochilor.

„Uleiul de avocado este unul dintre puținele uleiuri care conțin luteină”, spune Mascha Davis.

Luteina este analizată în cercetări pentru:

protecția retinei,

reducerea stresului oxidativ,

filtrarea luminii albastre,

reducerea riscului de degenerescență maculară asociată vârstei.

Uleiul de avocado rezistă mai bine la temperaturi ridicate

Una dintre cele mai importante diferențe dintre cele două uleiuri este punctul de fumegare.

Uleiul de avocado poate rezista la temperaturi de aproximativ 270°C, în timp ce uleiul de măsline extravirgin ajunge în jurul valorii de 190°C.

Din acest motiv, specialiștii recomandă:

uleiul de măsline pentru salate, dressinguri și preparate gătite ușor,

uleiul de avocado pentru temperaturi ridicate, rumenire sau stir-fry.

Un alt avantaj al uleiului de avocado este gustul mai neutru, care îl face mai ușor de integrat în preparate fără să influențeze aroma finală.

Concluzia specialiștilor: ambele își au locul în bucătărie

Nutriționiștii spun că uleiul de măsline rămâne alegerea cea mai bine validată științific pentru dieta mediteraneană.

„Uleiul de măsline rămâne vedeta validată științific a dietei mediteraneene”, spune Mascha Davis.

Totuși, uleiul de avocado este considerat o completare foarte bună, mai ales pentru preparatele gătite la temperaturi ridicate.