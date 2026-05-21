Trupa Metallica donează 90.000 de lei pentru două organizații din București care sprijină persoane vulnerabile și luptă împotriva foametei / Chef Adi Hădean (Social Food): „Metallica a umplut dintotdeauna stadioane, acum ne ajută să umplem și farfurii”

21 mai 2026, Articole / Reportaje
Colaj foto G4Food
Trupa Metallica, care a concertat recent pe Arena Națională din București, a anunțat o donație de 90.000 de lei pentru două organizații locale implicate în sprijinirea persoanelor vulnerabile și combaterea foametei. Inițiativa a fost realizată prin fundația All Within My Hands, în parteneriat cu Live Nation și Emagic.

Fondurile vor fi împărțite între Social Food și Asociația Casa Ioana.

Programul Social Food a fost lansat în timpul pandemiei și a oferit mii de porții de mâncare caldă personalului medical și persoanelor aflate în dificultate din România. Donația anunțată de fundația trupei Metallica va acoperi costuri esențiale precum prepararea hranei, logistica și distribuția alimentelor.

„Donația lor asigură aproape 10.000 de porții de mâncare caldă pentru oameni care chiar au nevoie de asta”

Chef Adi Hădean, fondatorul programului Social Food, a declarat pentru G4Food: „Nu m-am gândit niciodată că Metallica o să fie parte din povestea Social Food. Suntem recunoscători că fundația a ales să susțină programul nostru. Metallica a umplut dintotdeauna stadioane, acum ne ajută să umplem și farfurii. Donația lor asigură aproape 10.000 de porții de mâncare caldă pentru oameni care chiar au nevoie de asta”.

Cea de-a doua organizație sprijinită, Asociația Casa Ioana, lucrează cu femei și copii afectați de violență domestică și lipsa unei locuințe. Grantul oferit de fundația Metallica va contribui la pregătirea unor pachete de bun venit pentru mamele și copiii care ajung în adăposturile organizației, astfel încât aceștia să beneficieze de produse esențiale și de un mediu sigur încă din primele momente.

