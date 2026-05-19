Îmbunătățirea alimentației poate avea efecte benefice asupra memoriei, însă consumul ridicat de zahăr ar putea provoca modificări cognitive de durată. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de cercetători australieni și citat marți de agenția Xinhua, transmite Agerpres. Cercetarea a fost coordonată de specialiști de la Universitatea de Tehnologie din Sydney și a analizat modul în care schimbările alimentare influențează memoria și funcțiile cerebrale.

Rezultatele au fost publicate în revista științifică Nutritional Neuroscience și sugerează că efectele unei alimentații nesănătoase ar putea persista chiar și după schimbarea obiceiurilor alimentare.

Dieta sănătoasă nu face minuni

În cadrul studiului, cercetătorii au analizat 27 de cercetări preclinice pentru a afla dacă memoria poate fi recuperată după trecerea de la o dietă nesănătoasă la una echilibrată. Autoarea principală a cercetării, Simone Rehn, a explicat că schimbările alimentare au adus beneficii evidente, însă recuperarea nu a fost completă. „Rezultatele noastre arată că îmbunătăţirea calităţii alimentaţiei are efecte benefice asupra memoriei. Însă, aceste îmbunătăţiri au fost incomplete după trecerea de la o alimentaţie nesănătoasă la una sănătoasă”, a declarat cercetătoarea.

Aceasta a explicat că, chiar și după mai multe săptămâni de alimentație sănătoasă, memoria nu a revenit la nivelul observat la animalele care nu consumaseră niciodată o dietă dezechilibrată.

Zahărul ar putea împiedica recuperarea funcțiilor cognitive

În experimente, rozătoarele care au trecut la o alimentație sănătoasă au obținut rezultate mai bune la testele care evaluau memoria comparativ cu cele care au continuat să consume alimente bogate în grăsimi sau zahăr. Totuși, cercetătorii au observat diferențe importante în funcție de tipul alimentației. Îmbunătățiri ale memoriei au fost observate în experimentele care au analizat diete bogate în grăsimi. În schimb, aceleași efecte nu au fost identificate în cazul dietelor bogate în zahăr sau în cazul alimentației care combina niveluri ridicate de zahăr și grăsimi.

Potrivit autorilor, acest rezultat sugerează că zahărul poate avea un rol important în limitarea recuperării memoriei. „Acest lucru sugerează că zahărul poate fi un factor-cheie în limitarea recuperării memoriei”, a explicat Simone Rehn.

Cercetătorii au subliniat că testele analizate reflectă activitatea hipocampului, regiune esențială a creierului implicată în învățare și memorare. Hipocamp joacă un rol important și în reglarea apetitului și a cantității de alimente consumate.

Impact asupra memoriei

Studiul a mai arătat că schimbările alimentare nu au produs efecte importante asupra anxietății, nivelului general de activitate sau motivației legate de hrană. Acest rezultat sugerează că impactul observat a fost concentrat în special asupra memoriei și funcțiilor cognitive asociate acesteia.

Autorii studiului consideră că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege mai bine mecanismele prin care alimentația influențează sănătatea creierului și pentru a determina dacă aceleași efecte se regăsesc și în cazul oamenilor.