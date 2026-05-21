Republica Moldova își consolidează exporturile către UE. România rămâne principalul partener comercial / Vinurile și băuturile se numără printre principalele categorii de mărfuri exportate

21 mai 2026, Retail
FOTO: Dreamstime/Valentyn75
Echipamentele electrice, produsele vegetale, articolele de mobilier, grăsimile și uleiurile, precum și vinurile și băuturile au fost principalele categorii de mărfuri exportate de Republica Moldova către Uniunea Europeană în 2025. Valoarea totală a exporturilor moldovenești către piața europeană a depășit 2,55 miliarde de dolari, potrivit datelor citate de Radio Chișinău.

Cea mai mare valoare a exporturilor a fost înregistrată la categoria echipamentelor electrice, care au însumat 496,8 milioane de dolari. Pe următoarele locuri s-au situat produsele vegetale, cu 489,1 milioane de dolari, articolele de mobilier, cu 127,9 milioane de dolari, grăsimile și uleiurile, cu 122,4 milioane de dolari, și vinurile și băuturile, cu 100,4 milioane de dolari.

Produsele industriale și agroalimentare susțin exporturile

Împreună, aceste categorii reprezintă aproape jumătate din totalul exporturilor Republicii Moldova către Uniunea Europeană. Datele arată că exporturile moldovenești sunt susținute atât de produse industriale, precum echipamentele electrice și mobilierul, cât și de produse agricole și agroalimentare, precum produsele vegetale, grăsimile și uleiurile sau vinurile și băuturile.

În perioada ianuarie-noiembrie 2025, principalele destinații ale exporturilor moldovenești în UE au fost România, cu o pondere de 29,2%, Italia, cu 9,2%, Cehia, cu 8,3%, Germania, cu 4%, și Bulgaria, cu 3,5%.
România a avut cea mai mare pondere în totalul exporturilor moldovenești către piața europeană în perioada analizată.

Uniunea Europeană își întărește poziția de principală piață de export

Ponderea exporturilor către Uniunea Europeană a reprezentat 68,1% din totalul exporturilor Republicii Moldova în 2025, în creștere față de anii anteriori. În 2024, ponderea era de 67,3%, în 2023 de 65,4%, iar în 2022 de 58,6%.

Evoluția indică o creștere constantă a importanței pieței europene pentru economia Republicii Moldova. Uniunea Europeană și-a consolidat astfel poziția de principală destinație pentru exporturile moldovenești, pe fondul majorării continue a ponderii acesteia în ultimii ani.

