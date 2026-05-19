19 mai 2026, Nutriție
6 alimente care au mai multă vitamina C decât kiwi / Unele conțin de peste 20 de ori mai mult
Foto Dreamstime
Kiwi este considerat unul dintre cele mai bune fructe pentru aportul de vitamina C. O cană de kiwi furnizează aproximativ 134 mg de vitamina C, adică aproape 150% din doza zilnică recomandată. Totuși, există mai multe alimente care conțin la fel de mult sau chiar mai multă vitamina C decât celebrul fruct verde, potrivit Health. 

Kiwi este unul dintre fructele cel mai des asociate cu vitamina C, însă nu este nici pe departe singurul aliment care furnizează cantități impresionante din acest antioxidant esențial.

Foto Unsplash

De la ardei gras roșu și coacăze negre până la fructe exotice precum guava sau lychee, există alimente care depășesc chiar și kiwi la conținutul de vitamina C. Unele dintre ele conțin de două, trei sau chiar de peste zece ori mai mult.

1. Ardeiul gras roșu

Ardeiul gras roșu este una dintre cele mai concentrate surse de vitamina C.

O cană de ardei roșu tocat conține:

  • aproximativ 191 mg vitamina C,
  • peste 200% din necesarul zilnic recomandat.
Foto Dreamstime

Potrivit specialiștilor, ardeiul roșu are mai multă vitamina C decât portocalele și semnificativ mai mult decât ardeiul verde, deoarece este recoltat complet copt.

În plus, conține:

  • vitamina A,
  • antioxidanți,
  • compuși vegetali benefici.

2. Guava

Guava este un fruct tropical cunoscut pentru gustul dulce și ușor acrișor.

Un singur fruct furnizează:

  • aproximativ 376 mg vitamina C,
  • peste 400% din necesarul zilnic.
Foto Dreamstime

Fructul este originar din America Centrală și de Sud și poate avea pulpă:

  • albă,
  • galbenă,
  • roz,
  • roșie.

3. Coacăzele negre

Coacăzele negre au un conținut impresionant de vitamina C.

O cană conține:

  • aproximativ 203 mg vitamina C,
  • peste 225% din doza zilnică recomandată.
Coacăze negre / Surse: Pxhere

În plus, sunt bogate în compuși antioxidanți precum:

  • antocianine,
  • polifenoli.

4. Pruna Kakadu

Pruna Kakadu, originară din Australia, este considerată una dintre cele mai bogate surse naturale de vitamina C descoperite până acum.

100 de grame pot furniza:

  • între 2.300 și 3.150 mg vitamina C,
  • peste 2.500% din necesarul zilnic recomandat.

Potrivit cercetărilor, prunele Kakadu conțin de aproximativ cinci ori mai mulți antioxidanți decât afinele.

Fructele proaspete sunt greu de găsit în afara Australiei, însă pudra de Kakadu începe să fie disponibilă online și în produse wellness.

5. Lychee

Lychee, cunoscut și sub numele de litchi, este un fruct originar din China.

O porție furnizează:

  • aproximativ 136 mg vitamina C,
  • peste 150% din doza zilnică recomandată.
Foto Dreamstime

Fructele conțin și:

  • polifenoli,
  • compuși antioxidanți,
  • substanțe asociate cu susținerea sistemului imunitar și protecția celulară.

6. Ardeiul chili

Pe lângă gustul intens și picant, ardeiul chili este și o sursă excelentă de vitamina C.

O cană de chili tocat conține:

  • aproximativ 364 mg vitamina C,
  • peste 400% din necesarul zilnic recomandat.
FOTO: Freepik

Chili conține și capsaicină — compusul responsabil pentru gustul iute și studiat pentru efectele sale asupra metabolismului și inflamației.

De ce este importantă vitamina C

Vitamina C este o vitamină hidrosolubilă, ceea ce înseamnă că organismul nu o poate stoca în cantități mari și are nevoie de un aport constant prin alimentație.

Are un rol important în:

  • funcționarea sistemului imunitar,
  • producția de colagen,
  • sănătatea pielii,
  • absorbția fierului,
  • protecția antioxidantă a celulelor.

Specialiștii estimează că necesarul zilnic pentru adulți este între 75 și 120 mg pe zi, în funcție de vârstă, sex sau anumite perioade precum sarcina și alăptarea.

Mai multe studii au asociat aportul ridicat de vitamina C din alimentație cu un risc mai mic pentru anumite afecțiuni cronice și unele tipuri de cancer.

