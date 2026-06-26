Și animalele din gospodărie sunt puternic afectate de caniculă. În perioadele cu temperaturi ridicate au nevoie, și ele, de cantități mai mari de apă. Dacă nu se hidratează suficient, pot căpăta diverse afecțiuni, avertizează veterinarii.

În continuare vă prezentăm câteva recomandări emise de ANSVSA referitor la cantitățile și la calitatea apei de băut pentru animale, pe timp de caniculă.

Vacile de lapte suferă cel mai mult de sete

Necesarul de apă al animalelor din gospodărie diferă, în funcție de dimensiune, stare fiziologică, vârstă, etc. De aceea valorile prezentate în continuare sunt unele medii.

Este bine de știut că animalele tinere și cele în creștere au nevoie de mai multă apă.

O vacă de lapte are nevoie de 38 până la 50 de litri de apă/zi. Specialiștii spun că pentru fiecare litru de lapte sunt necesari 3,2 litri de apă. Un alt calcul stabilește un necesar minim de 152 grame/zi/kg. corp.

Un taur de reproducție are nevoie de încă și mai multă apă: între 50 și 60 de litri/zi.

Junincile între cinci și 24 de luni se mulțumesc doar cu 25 de litri, în timp ce pentru viței ajung nouă – zece litri de apă/zi.

- articolul continuă mai jos -

Porcii și oile se mulțumesc cu mai puțină apă

Oile sunt niște animale destul de modeste. Pentru ele sunt suficienți, în general, șase litri de apă/zi. Doar oile care au miei neînțărcați (rare la vremea aceasta) „cer” cam 10,5 litri. Miei puși la îngrășat necesită în jur de 4,5 litri.

Caprele sunt puțin mai setoase. Un animal în lactație bea cam 13,5 litri/zi. Un țap are nevoie de 9,5 litri, în timp ce tineretul caprin de doar 7,5 – 8 litri.

Porcii consumă în jur de nouă litri de apă, la o greutate cuprinsă între 70 și 110 kg. Totuși, un vier sau o scroafă gestantă au nevoie de 15 litri/zi, iar o scroafă în lactație de 20.

Caii ar trebui să primescă până la 45 de litri de apă/zi, mai ales dacă sunt folosiți la diverse activități.

Nici păsările de curte nu trebuie neglijate

Deși ar putea părea că păsările de curte au nevoie de cantități mici de apă, lucrurile nu stau chiar așa. Specialiștii ANSVSA spun că fiecare pasăre are nevoie de aproximativ 0,5 litri de apă/zi. Nu este o idee rea, spun veterinarii, ca în apă să amestecați și bucățele de gheață su legume congelate. Deasemenea, fructele și legumele suculente, servite reci – precum pepeni, castraveți, etc. – au efecte benefice.

Câinii suferă foarte mult din cauza setei. De aceea, în fucție de talie, au nevoie de doi până la zece litri de apă pe zi.

În schimb, pisicile, paradoxal, pierd foarte puțină apă chiar și pe timp de caniculă. Pentru ele 400 – 500 de grame de apă/zi sunt de ajuns.

Calitatea apei pentru animale

Standardele pentru calitatea apei de băut pentru animale sunt, conform normelor în vigoare, aceleași ca și pentru oameni. Acestea se referă atât la caracteristicile fizico-chimice – limpezime, conținut de nitrați, nitriți, clor, etc – cât și la cele biologice – contaminare cu diverse bacterii.

Apa oferită animalelor trebuie să fie proaspătă și, pe cât posibil, destul de rece. Se recomandă ca acolo unde se poate să fie în flux continuu sau recirculată permanent. În cazurile unde acest lucru nu este posibil, trebuie schimbată cât mai des!