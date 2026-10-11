VIDEO | Au construit o casă în interiorul unei sere uriașe. Cum trăiește o familie din Norvegia înconjurată de fructe și legume: „Putem vedea și stelele prin tavanul de sticlă”

11 oct. 2026, FoodLife
Foto: captură video YouTube Kirsten Dirksen
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. O casă înconjurată de plante
  2. Cum este vara într-o casă aflată într-o seră
  3. „Putem vedea și stelele prin tavanul de sticlă”

O familie din Norvegia locuiește într-o casă construită în interiorul unei sere de mari dimensiuni, un proiect gândit pentru a proteja locuința de iernile reci și pentru a permite cultivarea unor plante pe tot parcursul anului, conform Libertatea.

Vezi galeria foto
5 poze

Pentru Margit Klev, arhitectă, soțul ei, Arnstein Norheim, și cei doi copii ai lor, grădina nu se află în spatele casei, ci în jurul ei. Locuința familiei este amplasată în interiorul unei structuri uriașe din sticlă, pe o proprietate de familie din apropierea orașului Drammen, Norvegia.

Ideea proiectului a pornit de la dorința arhitectei de a putea trăi mai aproape de natură indiferent de anotimp. Sera creează un microclimat protejat în jurul casei și permite familiei să cultive plante chiar și în perioada rece.

O casă înconjurată de plante

În interiorul structurii de sticlă cresc viță-de-vie, caise, nectarine, piersici și diverse plante aromatice. Familia folosește spațiul și pentru a pregăti răsaduri care sunt plantate ulterior în exterior.

Bucătăria se află la parter și este orientată către zona verde. Aceasta este legată de spațiul de luat masa și de un mic living, astfel încât activitățile de zi cu zi se desfășoară în permanență în apropierea grădinii.

- articolul continuă mai jos -

Casa include dormitoare, birouri și o bibliotecă, iar familia are și o terasă pe acoperiș, protejată de structura din sticlă.

Cum este vara într-o casă aflată într-o seră

Un astfel de proiect vine însă cu o problemă importantă: controlul temperaturii. În lunile calde, suprafața mare de sticlă poate transforma spațiul într-un mediu foarte fierbinte.

De aceea, proiectul a fost gândit cu sisteme de ventilație și deschideri în acoperiș. Camerele au fost amplasate astfel încât să limiteze supraîncălzirea, iar aerul să poată circula în interiorul structurii.

În același timp, sera oferă familiei un spațiu protejat în care poate petrece timp afară chiar și atunci când condițiile meteo nu sunt favorabile.

„Putem vedea și stelele prin tavanul de sticlă”

Una dintre particularitățile locuinței este experiența pe care o oferă noaptea. Proprietatea nu are iluminat stradal, iar familia poate privi cerul direct prin acoperișul transparent.

„De asemenea, nu avem lumini sau felinare la fermă, așa că se întunecă complet și putem vedea stelele prin tavanul de sticlă”, a povestit Margit Klev, potrivit publicației britanice The Guardian.

Casa folosește resursele disponibile pe proprietate

Proiectul face parte dintr-un mod de viață orientat către utilizarea resurselor locale. Familia are propriul izvor de apă, folosește panouri solare și beneficiază de o microhidrocentrală construită de tatăl arhitectei.

Casa din seră combină astfel locuirea cu producția de hrană. În loc ca sera să fie o anexă a casei, întreaga locuință este integrată în spațiul de cultivare, iar plantele fac parte din viața de zi cu zi a familiei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

FoodLife
08 oct.
România, premiată într-un ghid internațional al uleiului de măsline, deși nu produce ulei / Măslinescu a fost desemnat „Importatorul Anului” de Flos Olei 2027
România, premiată într-un ghid internațional al uleiului de măsline, deși nu produce ulei / Măslinescu a fost desemnat „Importatorul Anului” de Flos Olei 2027
FoodLife
07 oct.
La 100 de ani, Natalie Groeger spune că afinele, dansul și optimismul fac parte din rutina ei: „Încerc să cred că lucrurile vor merge bine”
La 100 de ani, Natalie Groeger spune că afinele, dansul și optimismul fac parte din rutina ei: „Încerc să cred că lucrurile vor merge bine”
FoodLife
07 oct.
Te chinuie tusea? Mierea, cimbrul și ghimbirul se numără printre alimentele care pot calma simptomele / Ce efect are, în schimb, ananasul
Te chinuie tusea? Mierea, cimbrul și ghimbirul se numără printre alimentele care pot calma simptomele / Ce efect are, în schimb, ananasul
FoodLife
07 oct.
A câștigat Nobelul pentru Medicină în toiul nopții. Dimineața, Karl Deisseroth avea o misiune mai urgentă: să pregătească prânzul copiilor pentru școală
A câștigat Nobelul pentru Medicină în toiul nopții. Dimineața, Karl Deisseroth avea o misiune mai urgentă: să pregătească prânzul copiilor pentru școală
FoodLife
07 oct.
Retatrutida, molecula care schimbă tratamentul obezității? Dr. Anca Tâu: „Poate. Dar «poate» nu înseamnă «a demonstrat»”
Retatrutida, molecula care schimbă tratamentul obezității? Dr. Anca Tâu: „Poate. Dar «poate» nu înseamnă «a demonstrat»”
Recomandări
Mediafax
VINUL, nouă destinație de vacanță? Locul IDEAL pentru iubitori
G4Media
Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
Atenție la sticlele de apă! Avertismentul unei americance cu privire la români
Mediafax Spania
Trucul prin care poți lua UN BAGAJ GRATUIT în avion!
CSID
Cum se aerisesc corect caloriferele înainte de venirea frigului. Greșeala pe care trebuie să o eviți când pornești centrala
CSID
Cum a descoperit, de fapt, Cătălin Botezatu că are cancer de colon: ”Simțeam o serie de înțepături în acest punct”

Cele mai noi articole

VIDEO | Mâncatul compulsiv vine cu un mesaj / Alina Costache, psiholog: „Ceva nu funcționează bine pentru mine, nu că ceva nu este în regulă cu mine”
VIDEO | Mâncatul compulsiv vine cu un mesaj / Alina Costache, psiholog: „Ceva nu funcționează bine pentru mine, nu că ceva nu este în regulă cu mine”
Un mare lanț de restaurante folosește inteligența artificială pentru a recomanda prețurile din meniuri / Un preparat poate costa cu peste un dolar mai mult la doar câțiva kilometri distanță
Un mare lanț de restaurante folosește inteligența artificială pentru a recomanda prețurile din meniuri / Un preparat poate costa cu peste un dolar mai mult la doar câțiva kilometri distanță
Ce este mierea albă / Se obține din „iarba sfântă” care crește la 2.000 de metri altitudine / FAO o recunoaște ca produs local / Ce beneficii are și cum se deosebește de mierea obișnuită
Ce este mierea albă / Se obține din „iarba sfântă” care crește la 2.000 de metri altitudine / FAO o recunoaște ca produs local / Ce beneficii are și cum se deosebește de mierea obișnuită
Tania Fântână, nutriționist: „Dacă aș vrea să slăbesc 5 kilograme, asta aș pune în farfurie” / Ce spune specialista despre mișcare și despre somn
Tania Fântână, nutriționist: „Dacă aș vrea să slăbesc 5 kilograme, asta aș pune în farfurie” / Ce spune specialista despre mișcare și despre somn
VIDEO | Ferma socială unde șase oameni cultivă cinci hectare / Andreea Despa: „La bio&co lucrăm cu oameni din categoria vulnerabilă. Ferma n-ar fi putut să existe fără acești oameni”
VIDEO | Ferma socială unde șase oameni cultivă cinci hectare / Andreea Despa: „La bio&co lucrăm cu oameni din categoria vulnerabilă. Ferma n-ar fi putut să existe fără acești oameni”