O familie din Norvegia locuiește într-o casă construită în interiorul unei sere de mari dimensiuni, un proiect gândit pentru a proteja locuința de iernile reci și pentru a permite cultivarea unor plante pe tot parcursul anului, conform Libertatea.

Pentru Margit Klev, arhitectă, soțul ei, Arnstein Norheim, și cei doi copii ai lor, grădina nu se află în spatele casei, ci în jurul ei. Locuința familiei este amplasată în interiorul unei structuri uriașe din sticlă, pe o proprietate de familie din apropierea orașului Drammen, Norvegia.

Ideea proiectului a pornit de la dorința arhitectei de a putea trăi mai aproape de natură indiferent de anotimp. Sera creează un microclimat protejat în jurul casei și permite familiei să cultive plante chiar și în perioada rece.

O casă înconjurată de plante

În interiorul structurii de sticlă cresc viță-de-vie, caise, nectarine, piersici și diverse plante aromatice. Familia folosește spațiul și pentru a pregăti răsaduri care sunt plantate ulterior în exterior.

Bucătăria se află la parter și este orientată către zona verde. Aceasta este legată de spațiul de luat masa și de un mic living, astfel încât activitățile de zi cu zi se desfășoară în permanență în apropierea grădinii.

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Casa include dormitoare, birouri și o bibliotecă, iar familia are și o terasă pe acoperiș, protejată de structura din sticlă.

Cum este vara într-o casă aflată într-o seră

Un astfel de proiect vine însă cu o problemă importantă: controlul temperaturii. În lunile calde, suprafața mare de sticlă poate transforma spațiul într-un mediu foarte fierbinte.

De aceea, proiectul a fost gândit cu sisteme de ventilație și deschideri în acoperiș. Camerele au fost amplasate astfel încât să limiteze supraîncălzirea, iar aerul să poată circula în interiorul structurii.

În același timp, sera oferă familiei un spațiu protejat în care poate petrece timp afară chiar și atunci când condițiile meteo nu sunt favorabile.

„Putem vedea și stelele prin tavanul de sticlă”

Una dintre particularitățile locuinței este experiența pe care o oferă noaptea. Proprietatea nu are iluminat stradal, iar familia poate privi cerul direct prin acoperișul transparent.

„De asemenea, nu avem lumini sau felinare la fermă, așa că se întunecă complet și putem vedea stelele prin tavanul de sticlă”, a povestit Margit Klev, potrivit publicației britanice The Guardian.

Casa folosește resursele disponibile pe proprietate

Proiectul face parte dintr-un mod de viață orientat către utilizarea resurselor locale. Familia are propriul izvor de apă, folosește panouri solare și beneficiază de o microhidrocentrală construită de tatăl arhitectei.

Casa din seră combină astfel locuirea cu producția de hrană. În loc ca sera să fie o anexă a casei, întreaga locuință este integrată în spațiul de cultivare, iar plantele fac parte din viața de zi cu zi a familiei.