Podgoriile din California dispar pe fondul scăderii consumului de vin / Fermierii lasă strugurii pe viță sau defrișează plantațiile

Este perioada recoltării strugurilor în California, însă pentru tot mai mulți viticultori sezonul vine cu o problemă dificilă: nu au cui să-și vândă recolta. Scăderea consumului de vin a redus puternic cererea și prețurile pentru struguri, iar unii cultivatori sunt nevoiți să lase recolta pe viță sau să defrișeze podgorii cultivate de familiile lor de generații, transmite AP, citată de Agerpres.

Vânzările de vin au scăzut cu peste 20% în ultimii cinci ani, iar efectele se resimt direct în podgoriile californiene. Aproximativ un sfert din suprafața cultivată cu viță-de-vie pentru vin a fost deja scoasă din producție, iar fermierii trebuie să decidă dacă recoltează în pierdere, lasă strugurii pe viță sau înlocuiesc vița-de-vie cu culturi mai căutate, precum migdalii, nucii, fisticul și măslinii.

Pentru Bill Berryhill, proprietarul Berryhill Family Vineyards de lângă Lodi, în Valea San Joaquin, situația înseamnă încă un an de pierderi și sute de tone de struguri de calitate care ar putea fi irosite.

„Este pur și simplu revoltător. Ai o recoltă frumoasă, iar anul acesta vinul ar fi fost excelent, și ajungi să o arunci pe jos. E trist. Toată munca ta se duce pe apa sâmbetei”, spune Berryhill.

Viticultorul intenționează să defrișeze 50 de acri, echivalentul a aproximativ 20 de hectare, după încheierea sezonului de recoltare.

- articolul continuă mai jos -

„Cu siguranță voi pierde bani. E doar o chestiune de sumă. De trei ani încoace, această afacere aduce doar pierderi”, spune Berryhill, în vârstă de 68 de ani.

Jumătate din recolta de struguri, fără contracte

În perioada de vârf din timpul pandemiei, California avea aproape 600.000 de acri, respectiv 242.811 hectare, de podgorii. De atunci, fermierii au defrișat sau au încetat să mai cultive struguri pentru vin pe aproximativ 25% din această suprafață, potrivit lui Jeff Bitter, președintele unei asociații care reprezintă aproximativ 500 de viticultori din California.

Situația este și mai dificilă în actualul sezon. Aproximativ jumătate din recolta de struguri pentru vin din California a intrat în perioada de recoltare fără contracte cu cumpărătorii. În mod obișnuit, 70%-80% din recoltă este acoperită de contracte, precizează Bitter.

Chiar dacă zeci de mii de acri de viță-de-vie au fost deja abandonați sau defrișați în ultimii ani, producția de struguri rămâne excedentară.

„Piața este atât de slăbită, încât este dificil să cultivi struguri în mod profitabil. Cererea nu crește; dimpotrivă, continuă să scadă”, afirmă Bitter.

Declinul marchează o schimbare majoră pentru industria viticolă din California, stat care produce peste 80% din vinul american. Timp de decenii, sectorul a crescut constant, pe măsură ce americanii, în special generația „baby boomers”, au dezvoltat un interes tot mai mare pentru soiuri precum Cabernet, Zinfandel și Chardonnay.

De la recordul din pandemie la scăderea consumului

Piața americană a vinului a atins un nivel record în 2021, în timpul pandemiei, când restaurantele erau închise, iar posibilitățile de socializare erau limitate. Americanii și-au făcut stocuri și au consumat mai mult vin acasă.

Tendința s-a inversat însă în anii următori. În ultimii cinci ani, vânzările de vin au scăzut puternic, iar estimările indică o continuare a declinului și în acest an.

În SUA, vânzările de vin au scăzut cu 23%, de la 427 de milioane de cutii în 2020 la 329 de milioane în 2025. În același timp, cheltuielile totale pentru vin s-au redus cu 22%, de la 94 de miliarde de dolari la 74 de miliarde de dolari, potrivit First Citizens Bank, care publică anual un raport privind industria vinului.

De ce California nu poate compensa prin exporturi

Excedentul de vin și struguri din California nu poate fi absorbit cu ușurință prin exporturi. Consumul de vin este în scădere la nivel mondial, iar costurile de producție din Statele Unite sunt mai mari decât în țări precum Argentina și Australia, explică Bitter.

Datele Organizației Internaționale a Viei și Vinului arată că, în 2025, consumul mondial de vin a scăzut cu 2,7% față de 2024 și cu 14% comparativ cu 2018.

Declinul a fost deosebit de pronunțat în Europa și China, două piețe importante pentru industria mondială a vinului.

Pentru viticultorii din California, scăderea cererii se traduce acum nu doar prin prețuri mai mici, ci și prin decizii care până de curând păreau greu de imaginat: recoltarea unei culturi care nu mai este profitabilă, lăsarea strugurilor pe viță sau defrișarea unor podgorii construite de-a lungul mai multor generații.