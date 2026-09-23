Kenneth Law, fost bucătar canadian în vârstă de 60 de ani, ajunge miercuri, 23 septembrie, în fața tribunalului din Newmarket, Ontario, pentru a-și afla sentința într-un dosar care a depășit granițele Canadei. Law și-a recunoscut în luna mai vinovăția în 14 cazuri de complicitate la sinucidere, după ce a fost acuzat că a vândut online produse folosite ulterior în mai multe cazuri de deces, relatează „Le Figaro”.

Potrivit anchetei prezentate de publicația franceză, între 2020 și 2023, Law ar fi expediat aproximativ 1.200 de colete către 41 de țări. În Canada, ancheta se concentrează asupra a 14 decese, victimele având vârste cuprinse între 16 și 36 de ani.

Audierea privind stabilirea pedepsei va dura câteva zile, iar printre persoanele care urmează să fie ascultate se numără și rudele victimelor.

Cum a început afacerea lui Kenneth Law

Povestea a început în 2020, în perioada pandemiei. În aprilie, fostul bucătar a intrat în faliment și acumulase datorii de aproape 120.000 de euro.

Pentru a-și asigura veniturile, Law s-a orientat către comerțul online și a creat mai multe site-uri. Acolo comercializa nitrit de sodiu, o substanță legală utilizată în industria alimentară ca agent de conservare, dar care poate provoca moartea dacă este ingerată în cantități foarte mari. Fostul bucătar vindea plicurile cu 55 de dolari bucata.

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Potrivit anchetei citate de „Le Figaro”, Law ar fi descoperit această substanță în perioada în care lucra în bucătăria unui hotel din Toronto. Ulterior, activitatea sa a depășit simpla vânzare a produsului: fostul bucătar ar fi început să caute în mod activ potențiali clienți.

Cum își găsea clienții

Potrivit informațiilor prezentate de „Le Figaro”, Kenneth Law frecventa forumuri online dedicate sinuciderii, unde identifica persoane vulnerabile și le redirecționa către propriile site-uri.

Într-un reportaj publicat de „The Times”, Law ar fi afirmat că unii dintre clienții săi îl numeau „Dumnezeu”, poreclă care avea să fie asociată ulterior cu cazul său.

Clienții proveneau din mai multe țări, printre care Statele Unite, Regatul Unit, Australia, Italia și Irlanda. Aproximativ 1.200 de colete ar fi fost expediate către 41 de țări în perioada 2020-2023.

În 2023, anchetatorii canadieni au început să stabilească legături între activitatea lui Law și mai multe decese. El a fost arestat în luna mai a aceluiași an.

De la acuzații de omor la complicitate la sinucidere

În Canada, Law a fost inițial acuzat de 14 omoruri de gradul al doilea. În ianuarie 2024, acuzațiile au fost reclasificate ca omoruri de gradul întâi.

Dosarul a ridicat o problemă juridică dificilă: în ce măsură poate fi trasă la răspundere o persoană care furnizează mijloacele folosite de altcineva pentru a-și lua viața, fără să provoace direct decesul?

În aprilie 2026, după mai mulți ani de proceduri, procurorii și apărarea au ajuns la un acord. Kenneth Law a acceptat să pledeze vinovat la 14 capete de acuzare pentru complicitate la sinucidere, iar acuzațiile de omor au fost retrase.

Pe 29 mai, în fața tribunalului din Newmarket, Law și-a recunoscut oficial vinovăția.

Cazul are și o componentă internațională. În Regatul Unit, autoritățile au identificat cel puțin 272 de persoane care ar fi cumpărat produsele vândute de Law. Dintre acestea, 88 le-ar fi folosit efectiv, potrivit informațiilor prezentate în dosar.

Ce pedeapsă riscă Kenneth Law

Audierea pentru stabilirea sentinței începe miercuri, 23 septembrie, și urmează să se desfășoare pe parcursul mai multor zile.

Rudele victimelor vor avea ocazia să se adreseze instanței înainte ca judecătorul să stabilească pedeapsa.

În Regatul Unit au fost investigate, de asemenea, decese care ar putea avea legătură cu activitatea lui Law, însă acesta nu a fost judecat în această țară.

În Canada, infracțiunea pentru care Law și-a recunoscut vinovăția poate fi pedepsită cu până la 14 ani de închisoare pentru fiecare capăt de acuzare. Potrivit informațiilor citate de „Le Figaro”, procurorii ar putea solicita o pedeapsă de aproximativ 20 de ani.