Fermierii cer clarificări privind schema pentru îngrășăminte / România are la dispoziție aproape 30 de milioane de euro

Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) solicită Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) să clarifice, înainte de termenul-limită de 30 septembrie, modul în care România intenționează să utilizeze cele 29,98 milioane de euro alocate printr-un regulament european pentru sprijinirea fermierilor și dacă va folosi și alte instrumente europene pentru compensarea creșterii costurilor cu îngrășămintele, transmite Agerpres.

Organizația susține, într-o scrisoare deschisă transmisă miercuri ministrului interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, directorului general al APIA, Melinda Klara Kerekeș, și directorului general al Autorității de Management pentru PNDR, Elena-Daniela Rebega, că a solicitat încă din 26 august informații privind măsurile pregătite, însă nu a primit până în prezent un răspuns oficial.

Potrivit AAC, primul instrument este Regulamentul (UE) 2026/1894, care pune la dispoziția României 29.977.500 de euro pentru măsuri destinate fermierilor afectați de problemele economice generate de criza din Orientul Mijlociu. În condițiile regulamentului, România poate acorda și un sprijin național suplimentar de până la 200% din această sumă.

Al doilea instrument este Regulamentul (UE) 2026/1768, care introduce o intervenție distinctă pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor îngrășămintelor. Prin aceasta poate fi acoperită o parte din costurile suplimentare generate de evoluția prețurilor începând cu 1 martie 2026.

- articolul continuă mai jos -

Organizația solicită MADR să precizeze dacă cele două instrumente pot fi utilizate complementar, pentru categorii distincte de fermieri sau pentru tipuri diferite de costuri, astfel încât să fie evitată supra-compensarea.

În același timp, AAC cere informații privind criteriile de eligibilitate, metodologia de calcul, cuantumul sprijinului, numărul beneficiarilor și modul în care România intenționează să utilizeze fondurile disponibile.

Alianța solicită, de asemenea, un dialog cu organizațiile reprezentative ale fermierilor înainte de definitivarea schemei și notificarea acesteia către Comisia Europeană.

Solicitările vin în contextul unor declarații publice din 22 septembrie, potrivit cărora proiectul privind sprijinul pentru achiziția de îngrășăminte ar fi deja redactat și ar urma să fie aprobat de viitorul Guvern sau, în anumite condiții, prin Parlament.

România trebuie să notifice Comisia Europeană până la 30 septembrie

AAC precizează că Regulamentul (UE) 2026/1894 prevede că România trebuie să notifice Comisiei Europene, cel târziu la 30 septembrie 2026, măsurile pe care intenționează să le aplice, inclusiv criteriile de eligibilitate, beneficiarii, cuantumurile și metodologia de distribuire.

„Mai sunt doar câteva zile până la acest termen, iar organizațiile reprezentative ale fermierilor nu au primit până în prezent informațiile solicitate oficial”, susțin reprezentanții Alianței pentru Agricultură și Cooperare.

În aceste condiții, organizația solicită MADR să clarifice public, înainte de expirarea termenului de 30 septembrie, dacă proiectul privind sprijinul pentru achiziția de îngrășăminte este măsura pregătită pentru implementarea Regulamentului (UE) 2026/1894.

Alte solicitări se referă la forma și valoarea schemei pregătite, criteriile de eligibilitate, beneficiarii și metodologia de calcul și acordare a sprijinului, precum și la modul în care România intenționează să utilizeze fondurile disponibile.

AAC vrea să afle dacă România intenționează să utilizeze integral suma de 29.977.500 de euro alocată prin regulament și dacă va folosi și posibilitatea acordării sprijinului național suplimentar de până la 200%.

În plus, reprezentanții organizației solicită informații privind analiza utilizării intervenției prevăzute la articolul 78b din Regulamentul (UE) 2021/2115, astfel cum a fost introdus prin Regulamentul (UE) 2026/1768.

AAC întreabă, de asemenea, dacă cele două instrumente europene pot fi utilizate complementar pentru categorii distincte de fermieri sau costuri, fără supra-compensare, și care este calendarul concret pentru aprobarea și implementarea schemei.