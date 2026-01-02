După un 2025 al exceselor culinare și al experimentelor fără limite, anul 2026 vine cu o schimbare clară de direcție în farfurie. Tendințele alimentare indică o revenire la gusturi mai liniștite, la mâncare de calitate, predictibilă, cu mici „momente de plăcere”, într-un context în care consumatorii devin mai atenți la ce, cum și de ce mănâncă. Conceptul-cheie pentru anul viitor este „luxul discret”, notează The New York Times.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Dacă în 2025 unii americani se plângeau de prețul cărnii de vită, în timp ce alții cheltuiau sume exorbitante pe A5 Wagyu, iar matcha cu spumă rece și sosurile puse pe orice erau la modă, 2026 aduce o abordare mai prudentă. Clienții caută acum calitate, consistență și experiențe care să merite investiția.

Între foodmaxing și „grandmacore”

Trăim într-o eră a consumului strategic, dominată de shake-uri proteice, boluri cu superalimente și optimizare metabolică. Specialiștii spun că această tendință va continua, dar va împrumuta tot mai mult din bucătăria tradițională. Vorbim despre mâncăruri calde, reconfortante, de tipul celor pregătite de „bunica ideală”: pâine cu maia, mere uscate, varză murată sau legume conservate în casă. Unii numesc acest curent „nonna-stalgia”.

„Consumatorul de acum se îndepărtează puțin de știință și se întoarce către alimente integrale, combinate într-un mod care reduce zgomotul provocat de obsesia pentru micronutrienți și suplimente”, spune Melanie Bartelme, reprezentant al companiei de cercetare de piață Mintel.

Textura, al treilea pilon după gust și nutriție

Dacă până acum gustul și valoarea nutrițională erau principalele criterii în alegerea alimentelor, în 2026 li se alătură textura. Combinațiile dintre crocant și cremos, pufos și elastic sau topit și ferm devin tot mai căutate.

„Aceasta este generația pufos, elastic, fin, crocant, care se topește”, afirmă Andrew Freeman, președintele companiei de consultanță AF & Co. Popularitatea fenomenului #CrunchTok, cu peste 1,5 miliarde de vizualizări, confirmă această direcție. Deja, cuvântul „crispy” apare în peste 60% dintre meniurile restaurantelor din SUA. Totuși, pendulul începe să se miște: textura „chewy” este pe cale să devină noul „crunchy”, iar Pinterest mizează pe produsele gumate. Nici cremosul nu este de neglijat.

Ingredientul anului: oțetul

Oțetul iese din zona clasică a dressingurilor pentru salată și a băuturilor tip shrub și devine ingredient vedetă. Poate fi intens sau delicat, infuzat sau maturat, cu rol atât gastronomic, cât și funcțional.

Oferta de oțeturi pentru gătitul acasă se diversifică, iar bucătarii găsesc utilizări tot mai creative, de la stropirea biscuiților calzi cu oțet de cimbru, până la combinații între vin roșu, jeleu de kombu și legume crude. Este un ingredient esențial în bucătăria filipineză, tot mai populară în SUA, iar barmanii îl folosesc în cocktailuri fără alcool, pentru mai mult caracter. În același timp, adepții medicinei holistice continuă să promoveze oțetul crud, nefiltrat, pentru diverse beneficii percepute asupra sănătății.

Ingrediente din propria curte

Nu doar politica americană devine mai introvertită, ci și alimentația. Consumatorii caută ingrediente locale, considerate autentice. Ceaiul de yaupon, obținut dintr-o plantă de ilex din sud-estul SUA, este promovat drept singura sursă nativă de cofeină fără tarife din America de Nord. Pawpaw-ul apare în sucuri și margarita, juneberries intră în meniuri, iar cererea pentru carne de bizon crește, odată cu popularitatea dietei carnivore.

„Kitchen couture” și estetica bucătăriei

Mișcarea „dopamine décor”, care propune culori și forme menite să îmbunătățească starea de spirit, ajunge și în bucătărie. Sticlele elegante de ulei de măsline sau conservele de pește cu design atrăgător devin elemente de decor. Whole Foods Market numește acest fenomen „kitchen couture”.

„Consumatorii caută produse care să le reflecte viața interioară, nu doar gusturile”, explică Alon Chen, CEO al Tastewise. Alegerile alimentare, inclusiv ambalajele, devin o formă de exprimare personală.

Sensibilitate crescută și experiențe incluzive

Într-o lume dominată de ecrane și senzația de lipsă de control, oamenii vor experiențe reale. Restaurantele vor acorda mai multă atenție culorilor, mirosurilor, luminii și ritualurilor culinare: ceremonii ale ceaiului, mese interactive sau excursii pentru cules stridii ori ciuperci.

Această tendință se leagă și de atenția crescută față de clienții neurodivergenți, sensibili la zgomot, lumină sau mirosuri. „Este o trecere de la experiențe fanteziste la unele cu scop clar și o oportunitate pentru o ospitalitate mai incluzivă”, spune Joel Gregoire, director asociat la Mintel. Meniuri clare, preparate ușor de personalizat și spații mai liniștite devin priorități.

Cuvântul anului: valoare

Dacă în 2025 mantra a fost „accesibilitatea”, în 2026 accentul cade pe „valoare”. Nu este vorba despre cel mai mic preț, ci despre a simți că banii cheltuiți merită experiența.

„Este sentimentul că vreau să cheltuiesc bani, dar sunt puțin neliniștit, așa că vreau să fiu sigur că a meritat”, explică Andrew Freeman. Mesele fixe, cu trei feluri, devin mai atractive decât meniurile de degustare foarte scumpe, iar consistența și gustul rămân esențiale. „De fiecare dată trebuie să fie la fel: fiabil și constant. Și să livreze la capitolul gust”, spune Keith Albright, reprezentant Cargill.

Restaurante mai mici, servicii mai personale

Tot mai mulți restauratori aleg să reducă dimensiunea localurilor și a meniurilor, pentru a oferi servicii mai atente. „Restaurantele mai mici, cu meniuri scurte, dar cu accent pe ambianță și servicii, sunt în creștere”, afirmă Phoebe Ng, publicist din New York. Accentul cade pe „momentele de surpriză și încântare”, într-un stil relaxat, dar precis.

Alte predicții pentru 2026

Țelina va apărea în deserturi și murături.

„Flights”-urile din meniu nu se vor limita la vin sau bere, ci vor include creme de brânză, sandvișuri mini sau dulciuri.

Restaurantele din hoteluri vor reveni în atenție.

Congelatoarele supermarketurilor se vor umple cu produse minim procesate, de calitate restaurant.

Lanțurile chinezești și reinterpretările de sandvișuri clasice vor concura fast-food-ul tradițional.

Micul dejun în stil japonez va câștiga teren.

Vor apărea mai multe produse dedicate sănătății femeilor.

Petrecerile fără alcool, de zi, vor deveni tot mai populare.

La birou, mesele comune vor înlocui salata mâncată singur la birou.

Sosurile de fructe și chutney-urile vor apărea în variante sărate.

Mâncatul singur va fi văzut ca o formă de autoîngrijire.

Vor apărea restaurante specializate într-un singur preparat.

Rulourile cu scorțișoară vor migra de la dulce la sărat.

Iar leguma anului 2026 este varza, un ingredient accesibil și sănătos, gata să își consolideze statutul vedetă în meniuri.