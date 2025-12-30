Ce vom mânca, ce vom cumpăra și ce va face valuri pe rețelele sociale în 2026? Specialiștii în tendințe alimentare spun că anul viitor va aduce o combinație de arome îndrăznețe, porții mai mici, accent pe funcționalitate, dar și o revenire spectaculoasă a unor ingrediente clasice. Iată care sunt cele șase tendințe care, potrivit experților, vor domina mesele și cronologiile online în 2026, conform BBC.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Arome „fricy”, combinația dintre fructat și picant

După succesul mierii cu ardei iute și al celebrului chilli crisp, spațiul condimentelor continuă să se extindă. În 2026, accentul se mută pe așa-numitele arome „fricy”, un amestec între gustul fructat și cel picant. Exemplele vin din bucătării deja consacrate pentru astfel de combinații, precum cea mexicană, unde mango-ul este asociat cu lime și sare cu chilli, sau cea thailandeză, cunoscută pentru salatele sale picante, cu note intense de fructe.

Retailerul online Sous Chef raportează deja o creștere accelerată a vânzărilor de condimente „fricy”. Condimentul mexican chamoy, un amestec acrișor de fructe murate, lime și chilli, a înregistrat o creștere a vânzărilor de 64% în doar trei luni, în timp ce yuzu kosho, o pastă japoneză fermentată din ardei iute și citrice, a crescut cu 28%.

Tendința se extinde și la băuturi. Cocktailurile „spour”, adică picante și acrișoare, apar tot mai des în meniurile barurilor și sub formă de băuturi gata îmbuteliate, inclusiv reinterpretări ale margaritei picante. Căutările online pentru Tajín, condiment mexican folosit tot mai frecvent pe marginea paharului, sunt în creștere constantă de cinci ani.

Porții mini și „snackificarea” meselor

Anul 2025 a fost marcat de discuțiile intense despre injecțiile pentru slăbit pe bază de GLP-1, precum Ozempic, iar efectele se văd acum și în modul în care arată mâncarea din farfurie. Jen Creevy, director de food & drink în cadrul companiei globale de prognoză WGSN, explică direcția clară a pieței: „Versiunile mini ale băuturilor, preparatelor, deserturilor și micilor indulgențe se accelerează din două motive. Unu, sunt jucăușe, drăguțe și pur și simplu îți aduc un zâmbet pe buze. Doi, sunt noua opțiune preferată pentru consumatorii care vor să reducă porțiile sau pentru cei care folosesc tratamente GLP-1 pentru slăbit”.

Datele confirmă această schimbare. Waitrose arată că 57% dintre clienții chestionați spun că uneori înlocuiesc mesele clasice cu gustări. Agenția The Food People identifică „snackification” drept una dintre marile tendințe ale următorilor doi ani, în special sub forma unor porții mici, atent gândite, care îmbină funcționalitatea cu plăcerea.

Mâncare și băuturi funcționale

Funcția alimentelor devine un subiect central în 2026, dincolo de ideea de comoditate sau de simpla sațietate. Charlie Parker, nutriționist senior la Ocado Retail, observă o schimbare clară în comportamentul consumatorilor: „Observăm în rândul clienților noștri o temă emergentă importantă, o schimbare generală a accentului către calitate și densitate nutrițională”.

Concret, interesul pentru proteine și fibre este în creștere accelerată. Ocado raportează o creștere de 2.578% a căutărilor pentru „gustări bogate în fibre” în ultimele 12 luni. Și M&S vede aceeași direcție. Nutriționistul Louisa Brunt subliniază că „vestea bună despre fibre este că totul ține de a adăuga mai multe lucruri bune în mese, nu de restricții sau de eliminări.”

Aceeași logică se aplică și băuturilor. Sucurile carbogazoase clasice pierd teren în fața băuturilor funcționale și a celor care promit beneficii pentru stare și energie. Probioticele sub formă de sucuri, pulberile cu electroliți, kefirul de apă sau băuturile energizante naturale câștigă popularitate. După succesul matcha latte în 2025, hashtagul #mushroomcoffee crește rapid pe TikTok, cu peste 99.000 de etichete.

Untul revine, dar rumenit

Nu totul se învârte în jurul wellness-ului. Untul cunoaște o adevărată revenire, sub toate formele: bătut, sărat, fermentat, aromatizat și, mai ales, rumenit. Tehnica franceză beurre noisette, care presupune topirea și gătirea untului până când capătă o culoare brună și o aromă de nucă, a devenit virală datorită bucătarului Thomas Straker. Unul dintre clipurile sale a strâns 19 milioane de vizualizări pe TikTok și 3,8 milioane pe Instagram.

După ce a fost mult timp criticat din cauza conținutului de grăsimi saturate, untul recâștigă teren în fața margarinei, pe fondul îngrijorărilor legate de alimentele ultraprocesate. Waitrose îl numește chiar „noul fistic” pentru 2026, în raportul său anual Food and Drink Report, mizând pe aroma sa intensă în preparate de la paste și pește până la deserturi.

Cartoful copt, reinventat

Un interviu aparent banal a declanșat o adevărată furtună online. Răspunsul lui Kim Kardashian la întrebarea „îți place cartoful copt?” a devenit viral, clipul original de pe TikTok strângând 13,8 milioane de vizualizări și 710.000 de aprecieri. Vedeta a declarat că preferă cartoful copt cu smântână, unt și bacon, iar rețelele sociale s-au umplut rapid de rețete inspirate.

Cartoful copt nu este o noutate, însă friteuzele cu aer cald, prezente în tot mai multe gospodării, îl fac mai rapid și mai ușor de preparat. În plus, este o sursă accesibilă de fibre, un nutrient aflat în plină tendință. Creatori de conținut precum Spud Bros, cu peste 7 milioane de urmăritori, sau Poppy O’Toole, cunoscută drept „Potato Queen”, au transformat cartoful copt într-o vedetă online. Potrivit unui sondaj One Poll, 94% dintre adulții britanici spun că mănâncă un cartof copt cel puțin o dată pe săptămână, iar Waitrose raportează o creștere de peste o treime a vânzărilor de cartofi copți, de la un an la altul.

Revenirea verzei

Da, varza este din nou la modă. Deși restaurantele au promovat de ani buni variante sofisticate, precum varza hispi la grătar, se pare că publicul redescoperă varietățile clasice. Datele Pinterest arată că, în 2025, căutările pentru preparate pe bază de varză au explodat: găluștele cu varză au crescut cu 110%, supa poloneză de varză cu 95%, iar varza fermentată cu 35%. Specialiștii estimează că acest interes va ajunge în mainstream în 2026.

Fie că este vorba despre arome îndrăznețe, mâncare cu beneficii funcționale sau confort culinar reinterpretat, tendințele anului 2026 promit mese mai interesante, mai conștiente și, în multe cazuri, mai accesibile.