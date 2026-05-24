Plasturii pentru intoleranța la lactoză chiar funcționează? / Medicii explică ce efect au și cum funcționază

24 mai 2026, Articole / Reportaje
FOTO: Magnific
Persoanele cu intoleranță la lactoză caută frecvent soluții care să le permită consumul produselor lactate fără disconfort digestiv. Pe lângă variantele deja cunoscute, precum produsele fără lactoză sau comprimatele cu lactază, în ultimul timp a apărut o nouă tendință: plasturii pentru intoleranța la lactoză. Promisiunea este simplă și atractivă. Aplici plasturele pe piele și poți consuma alimente care conțin lapte fără simptome neplăcute. Însă specialiștii spun că lucrurile nu sunt atât de clare. Potrivit unui material publicat de Heute, eficiența unor astfel de produse ridică semne de întrebare. Iar dovezile științifice disponibile sunt limitate.

Intoleranța la lactoză apare atunci când organismul nu produce suficientă lactază, enzima responsabilă de descompunerea lactozei, adică zahărul natural din lapte. Atunci când lactoza nu este digerată corespunzător, aceasta ajunge în intestinul gros, unde este fermentată de bacterii. Acest proces poate provoca simptome precum balonare, crampe abdominale, gaze, greață sau diaree.

Specialiștii subliniază că intoleranța la lactoză nu este o alergie alimentară. Persoanele afectate nu reacționează identic și nu au aceeași limită de toleranță. Unele pot consuma cantități mici de lactoză fără probleme, în timp ce altele dezvoltă simptome și la doze reduse.

De ce plasturii ridică întrebări

Ideea din spatele plasturilor este că anumite ingrediente active absorbite prin piele ar putea ajuta digestia sau ar reduce simptomele digestive. Problema este că lactoza trebuie descompusă în intestin, iar acest proces depinde de prezența enzimei lactază în sistemul digestiv. Medicii spun că mecanismul prin care un plasture aplicat pe piele ar putea înlocui această funcție biologică nu este clar demonstrat.

În prezent, există puține studii solide care să confirme că astfel de produse au efecte reale și constante asupra simptomelor.

Produsele cu lactază sunt deja utilizate de ani de zile de persoanele cu intoleranță la lactoză. Acestea încearcă să compenseze lipsa enzimei pe care organismul nu o produce suficient. Datele disponibile sugerează că aceste produse pot reduce unele simptome, însă efectele diferă de la o persoană la alta. Cercetările existente indică beneficii moderate, iar simptomele nu dispar întotdeauna complet.

Experții spun că răspunsul poate varia în funcție de cantitatea de lactoză consumată și de sensibilitatea individuală.

Specialiștii recomandă prudență

Medicii spun că persoanele care suspectează o intoleranță la lactoză nu ar trebui să își stabilească singure diagnosticul și nici să se bazeze exclusiv pe produse promovate intens în mediul online.

 

Diagnosticarea se face de obicei prin teste specifice, precum testul respirator cu hidrogen. În plus, multe persoane nu trebuie să elimine complet toate produsele lactate din alimentație. Experții spun că unele produse, precum iaurtul, kefirul sau anumite brânzeturi maturate, pot fi tolerate mai bine decât laptele obișnuit.

Concluzia specialiștilor este una prudentă. Plasturii pentru intoleranța la lactoză sunt o idee interesantă, însă până în prezent lipsesc dovezile solide care să arate că pot înlocui metodele deja utilizate sau recomandările medicale consacrate.

