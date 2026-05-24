Peștele este recomandat frecvent de medici și nutriționiști datorită conținutului ridicat de proteine, vitamine și grăsimi sănătoase. Totuși, nu toate tipurile de pește oferă aceleași beneficii. Unele conțin cantități mai mari de acizi grași Omega-3 și vitamina D, în timp ce altele pot avea niveluri mai ridicate de mercur sau alți contaminanți. Un material publicat de Real Simple arată care sunt cele mai sănătoase opțiuni și ce criterii ar trebui luate în calcul înainte de cumpărare.

Potrivit nutriționistei Kristen Carli, cele mai sănătoase tipuri de pește sunt cele care oferă un aport ridicat de proteine și Omega-3, dar și un nivel mai redus de impurități și contaminanți.

Ce face un pește mai sănătos decât altul

Majoritatea tipurilor de pește conțin proteine, vitamine din grupul B și minerale importante. Acestea includ fier, zinc, seleniu și, în anumite cazuri, calciu. Totuși, specialiștii spun că cele mai valoroase opțiuni sunt cele bogate în acizi grași Omega-3 și vitamina D.

Acizii grași Omega-3 sunt asociați cu sănătatea inimii, funcționarea creierului, reducerea inflamației și menținerea sănătății ochilor și articulațiilor. Vitamina D este importantă pentru sistemul osos și pentru imunitate. În același timp, experții atrag atenția că unele tipuri de pește pot conține mercur, microplastice sau alți poluanți. Din acest motiv, alegerea speciei contează.

Sardinele și anșoa se află printre recomandările specialiștilor

Ntriționiștii recomandă alegerea peștilor aflați mai jos în lanțul trofic, precum sardinele și anșoa. Acești pești mici tind să acumuleze cantități mai reduse de mercur și alți contaminanți. În plus, sunt bogați în Omega-3 și oferă nutrienți importanți precum calciu, zinc și vitamina A.

În cazul peștilor mici consumați întregi, inclusiv cu oasele moi, aportul de calciu poate fi mai ridicat.

Somonul rămâne una dintre cele mai populare alegeri

Somonul continuă să fie una dintre cele mai apreciate opțiuni nutritive. Acesta conține proteine de calitate și cantități importante de Omega-3, în special DHA și EPA. Cercetările asociază aceste grăsimi cu reducerea inflamației și susținerea sănătății cardiovasculare.

Potrivit specialiștilor, variantele pescuite din surse sustenabile sunt preferate, însă și somonul conservat poate furniza beneficii nutriționale importante.

Macroul, heringul și păstrăvul apar pe lista recomandărilor

Lista include și macroul, heringul și păstrăvul curcubeu. Aceste tipuri de pește oferă cantități ridicate de acizi grași sănătoși și sunt considerate opțiuni nutritive pentru consum regulat.

Codul apare și el pe listă, fiind apreciat pentru conținutul ridicat de proteine și profilul său nutritiv.

Experții spun că nu există un singur tip de pește care trebuie consumat exclusiv. Recomandarea este includerea mai multor tipuri de pește în alimentație pentru a beneficia de nutrienți diferiți și pentru a reduce expunerea la eventuali contaminanți. De asemenea, proveniența produsului și metodele de pescuit sunt considerate importante. Specialiștii recomandă verificarea surselor sustenabile și alegerea unor produse cu niveluri reduse de contaminanți.

Asociațiile de sănătate recomandă, în general, consumul a două porții de pește gras pe săptămână. Totuși, alegerea unor specii variate și cu nivel redus de mercur este considerată cea mai sigură abordare pe termen lung.