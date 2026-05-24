Ce pește este considerat cel mai sănătos / Specialiștii spun la ce trebuie să fii atent când alegi un pește pentru masă

24 mai 2026, Bio
Ce pește este considerat cel mai sănătos / Specialiștii spun la ce trebuie să fii atent când alegi un pește pentru masă
FOTO: Magnific
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Peștele este recomandat frecvent de medici și nutriționiști datorită conținutului ridicat de proteine, vitamine și grăsimi sănătoase. Totuși, nu toate tipurile de pește oferă aceleași beneficii. Unele conțin cantități mai mari de acizi grași Omega-3 și vitamina D, în timp ce altele pot avea niveluri mai ridicate de mercur sau alți contaminanți. Un material publicat de Real Simple arată care sunt cele mai sănătoase opțiuni și ce criterii ar trebui luate în calcul înainte de cumpărare.

Potrivit nutriționistei Kristen Carli, cele mai sănătoase tipuri de pește sunt cele care oferă un aport ridicat de proteine și Omega-3, dar și un nivel mai redus de impurități și contaminanți.

Ce face un pește mai sănătos decât altul

Majoritatea tipurilor de pește conțin proteine, vitamine din grupul B și minerale importante. Acestea includ fier, zinc, seleniu și, în anumite cazuri, calciu. Totuși, specialiștii spun că cele mai valoroase opțiuni sunt cele bogate în acizi grași Omega-3 și vitamina D.

Acizii grași Omega-3 sunt asociați cu sănătatea inimii, funcționarea creierului, reducerea inflamației și menținerea sănătății ochilor și articulațiilor. Vitamina D este importantă pentru sistemul osos și pentru imunitate. În același timp, experții atrag atenția că unele tipuri de pește pot conține mercur, microplastice sau alți poluanți. Din acest motiv, alegerea speciei contează.

- articolul continuă mai jos -

Sardinele și anșoa se află printre recomandările specialiștilor

Ntriționiștii recomandă alegerea peștilor aflați mai jos în lanțul trofic, precum sardinele și anșoa. Acești pești mici tind să acumuleze cantități mai reduse de mercur și alți contaminanți. În plus, sunt bogați în Omega-3 și oferă nutrienți importanți precum calciu, zinc și vitamina A.

În cazul peștilor mici consumați întregi, inclusiv cu oasele moi, aportul de calciu poate fi mai ridicat.

Somonul rămâne una dintre cele mai populare alegeri

Somonul continuă să fie una dintre cele mai apreciate opțiuni nutritive. Acesta conține proteine de calitate și cantități importante de Omega-3, în special DHA și EPA. Cercetările asociază aceste grăsimi cu reducerea inflamației și susținerea sănătății cardiovasculare.

Potrivit specialiștilor, variantele pescuite din surse sustenabile sunt preferate, însă și somonul conservat poate furniza beneficii nutriționale importante.

Macroul, heringul și păstrăvul apar pe lista recomandărilor

Lista include și macroul, heringul și păstrăvul curcubeu. Aceste tipuri de pește oferă cantități ridicate de acizi grași sănătoși și sunt considerate opțiuni nutritive pentru consum regulat.

Codul apare și el pe listă, fiind apreciat pentru conținutul ridicat de proteine și profilul său nutritiv.

Experții spun că nu există un singur tip de pește care trebuie consumat exclusiv. Recomandarea este includerea mai multor tipuri de pește în alimentație pentru a beneficia de nutrienți diferiți și pentru a reduce expunerea la eventuali contaminanți. De asemenea, proveniența produsului și metodele de pescuit sunt considerate importante. Specialiștii recomandă verificarea surselor sustenabile și alegerea unor produse cu niveluri reduse de contaminanți.

Asociațiile de sănătate recomandă, în general, consumul a două porții de pește gras pe săptămână. Totuși, alegerea unor specii variate și cu nivel redus de mercur este considerată cea mai sigură abordare pe termen lung.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Cele mai noi articole

Ce se întâmplă cu glicemia dacă mănânci paste de mai multe ori pe săptămână / Avantajul pastelor reci sau renîncălzite
Ce se întâmplă cu glicemia dacă mănânci paste de mai multe ori pe săptămână / Avantajul pastelor reci sau renîncălzite
Plasturii pentru intoleranța la lactoză chiar funcționează? / Medicii explică ce efect au și cum funcționază
Plasturii pentru intoleranța la lactoză chiar funcționează? / Medicii explică ce efect au și cum funcționază
Premieră pentru exporturile românești: țara noastră livrează ovine cu avioane cargo către Algeria / Întreg necesarul pentru 2026 va veni din țara noastră
Premieră pentru exporturile românești: țara noastră livrează ovine cu avioane cargo către Algeria / Întreg necesarul pentru 2026 va veni din țara noastră
VIDEO Am testat înghețata Dubai de la o celebră firmă de ciocolată, nu mi-a plăcut și mi-am făcut propria variantă acasă. E simplu de preparat și are doar câteva ingrediente
VIDEO Am testat înghețata Dubai de la o celebră firmă de ciocolată, nu mi-a plăcut și mi-am făcut propria variantă acasă. E simplu de preparat și are doar câteva ingrediente
Nu știi ce să alegi dintre iaurt și kefir? Dr. Sorina Ispas recomandă consumul alternativ: „Ambele sunt benefice, dar kefirul are un ușor avantaj în privința diversității probioticelor”
Nu știi ce să alegi dintre iaurt și kefir? Dr. Sorina Ispas recomandă consumul alternativ: „Ambele sunt benefice, dar kefirul are un ușor avantaj în privința diversității probioticelor”