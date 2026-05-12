Chef-ul francez Yannick Alléno, considerat de ghidul Michelin Guide drept „una dintre figurile majore ale gastronomiei franceze moderne”, conduce astăzi un adevărat imperiu culinar, cu 18 stele Michelin obținute în 21 de restaurante. Cu toate acestea, numele său rămâne relativ puțin cunoscut în afara Franței, în ciuda influenței uriașe pe care o are în bucătăriile de fine dining, conform CNN.

Alléno conduce celebrul Pavillon Ledoyen, unul dintre cele mai vechi restaurante din Paris, aflat în apropierea bulevardului Champs-Élysées și a muzeului Petit Palais. Clădirea, cu o istorie care începe în 1792, a fost frecventată de-a lungul timpului de personalități precum Monet, Degas sau Émile Zola.

Chef-ul parizian a preluat conducerea restaurantului în 2014, după plecarea lui Christian Le Squer. La acel moment, Alléno avea deja șase stele Michelin, obținute la restaurantele Le Meurice și Le 1947 à Cheval Blanc.

La doar șapte luni după redeschiderea restaurantului sub numele „Alléno Paris”, inspectorii Michelin i-au acordat trei stele, o performanță rar întâlnită în lumea gastronomiei.

Astăzi, meniurile servite la Pavillon Ledoyen depășesc frecvent 330 de euro de persoană. În interiorul clădirii, Alléno a deschis și alte două restaurante: L’Abysse Paris, cu influențe franco-japoneze și două stele Michelin, respectiv Pavyllon Paris, distins cu o stea.

În ultimii ani, chef-ul și-a extins afacerile în Monaco, Dubai, Marea Britanie, Japonia, Coreea de Sud și Qatar. Recent, restaurantul său Monsieur Dior, aflat în clădirea istorică unde a fost fondată casa de modă Dior, a primit prima stea Michelin.

Chef-ul care a reinventat sosurile

Yannick Alléno este apreciat mai ales pentru modul în care a reinterpretat sosurile franceze clasice. El le numește „verbele gastronomiei franceze”, elementele care leagă ingredientele într-un preparat coerent.

Inspirat de tehnici moderne precum fermentarea, deshidratarea sau crioconcentrarea, chef-ul a dezvoltat ceea ce numește metoda „extracțiilor”, prin care concentrează esența gustului în sosuri extrem de intense.

Printre preparatele sale se numără fileul de calcan servit cu sos cacio e pepe obținut din extract de pecorino și unt cu piper, un exemplu al stilului său tehnic și experimental.

Specialiștii din industrie spun că Alléno este unul dintre cei mai influenți bucătari contemporani. Usha Haley, profesor la Wichita State University, afirmă că acesta este „unul dintre cei mai serioși intelectuali ai gastronomiei mondiale”, iar munca sa „a redefinit fundamental ceea ce poate deveni bucătăria franceză”.

Un an important pentru gastronomul francez

În 2026, Yannick Alléno coordonează și oferta culinară a hotelului COMO Le Beauvallon, una dintre cele mai așteptate deschideri hoteliere ale anului.

Totodată, el este chef executiv pe Orient Express Corinthian, considerat cel mai mare iaht cu vele din lume, unde va conduce cinci restaurante.

Deși a ajuns în vârful gastronomiei mondiale, Alléno spune că nu intenționează să încetinească ritmul.

„Abia acum îmi încep cariera”, afirmă chef-ul francez.