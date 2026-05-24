România marchează o nouă etapă în exporturile de animale vii, după ce primul transport aerian cargo cu ovine românești a ajuns în siguranță în Algeria în numai două ore și jumătate. Anunțul a fost făcut de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care a precizat că alte trei transporturi similare sunt deja programate în perioada următoare, transmite Agerpres.

Evenimentul reprezintă o premieră pentru exporturile românești și aduce o schimbare importantă în modul de transport al animalelor către piețele externe. Până acum, exporturile de acest tip erau realizate în principal pe cale maritimă.

Algeria își acoperă necesarul pentru 2026 exclusiv din România

Potrivit ANSVSA, Algeria a decis ca întreg necesarul de ovine pentru anul 2026, inclusiv pentru sărbătoarea Eid el-Adha, să fie asigurat exclusiv din România.

Decizia reprezintă un semnal important pentru sectorul zootehnic românesc și confirmă consolidarea relațiilor comerciale dintre cele două state. Autoritățile susțin că aprecierea de care se bucură carnea de ovine provenită din România a contribuit la întărirea acestui parteneriat.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că utilizarea transportului aerian poziționează carnea românească într-o categorie premium. „Folosirea de zboruri cargo pentru a importa ovine din România plasează calitatea cărnii românești într-un segment super-premium. Subliniez și apreciez progresul crucial în termeni de eficiență logistică și siguranță pentru animale care însoțesc acest tip de transport”, a declarat Alexandru Bociu.

Timp de livrare redus de la opt zile la câteva ore

Potrivit șefului ANSVSA, diferența dintre cele două tipuri de transport este majoră. „Ovinele ajung la destinație în doar două ore și jumătate, spre deosebire de un transport maritim care poate dura până la opt zile. Cu alte cuvinte, avem o confirmare clară a încrederii pe care am câștigat-o într-o piață nouă pe care am deschis-o anul trecut. Calitatea și siguranța sanitar-veterinară definesc această colaborare”, a adăugat acesta.

Reducerea timpului de transport poate avea efecte importante atât din punct de vedere logistic, cât și în ceea ce privește bunăstarea animalelor.

România a exportat peste 600.000 de ovine în numai o lună

Primul export de ovine către Algeria a avut loc anul trecut, după un proces de verificare și confirmare a procedurilor sanitar-veterinare. Datele prezentate de ANSVSA arată amploarea relației comerciale dezvoltate într-un timp relativ scurt. În ultimele 30 de zile, peste 600.000 de ovine au fost exportate către Algeria, toate fiind transportate pe nave autorizate și în condiții stricte de siguranță. Autoritățile explică și motivele pentru care România exportă volume atât de mari de animale vii. Consumul intern de carne de oaie rămâne redus, situându-se la aproximativ 2,3 kilograme pe locuitor anual. În același timp, producția locală depășește constant cererea de pe piața internă.

ANSVSA arată că oile crescute în România sunt apreciate în țările cu tradiție în consumul de carne de oaie. Instituția mai precizează că exporturile de animale vii sunt influențate și de capacitatea redusă de abatorizare raportată la cererea externă.

Noul model de transport aerian ar putea deschide o etapă diferită pentru exporturile românești, în condițiile în care timpul de livrare și standardele logistice devin factori tot mai importanți pe piața internațională.