Cu toții ne-am întrebat, măcar o dată, ce ar fi mai bine să alegem, iaurt sau kefir? La gust nu este o diferență semnificativă, dar care aduce mai multe beneficii organismului? La toate aceste întrebări a răspuns, pentru G4Food, dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța și vicepreședinte pe regiunea sud- est al Societății Române de Lifestyle Medicine.

„Iaurtul sau kefirul? Ce recomand pacienților mei?”

„Cea mai bună alegere, când vine vorba despre iaurt sau kefir, nu este „ori–ori”. Nu recomand excluderea unuia, în favoarea celuilalt, ci alternarea lor. Astfel, dacă mănânci și iaurt și kefir, beneficiezi de o diversitate mai mare de bacterii bune, ceea ce este exact ce își dorește organismul tău.

„În cabinet, una dintre întrebările pe care le primesc frecvent este: „Ce este mai sănătos pentru sănătatea intestinului – iaurtul sau kefirul?”. Răspunsul meu este simplu: ambele pot fi alegeri foarte bune, însă kefirul are un mic avantaj, atunci când discutăm despre microbiomul intestinal și diversitatea probioticelor”, a explicat, dr. Sorina Ispas.

Informații nutriționale pentru 100 g de iaurt

Iaurtul natural este un aliment echilibrat, bogat în proteine, calciu și bacterii benefice. În medie, 100 g de iaurt conțin aproximativ:

3,5–5 g proteine,

4–6 g carbohidrați,

2–4 g lipide.

„Îl recomand frecvent persoanelor care au nevoie de un aliment sățios, ușor de integrat, la micul dejun sau ca gustare sănătoasă. În plus, iaurtul poate susține digestia și echilibrul florei intestinale”, spune medicul.

Informații nutriționale pentru 100 g de kefir

Kefirul este diferit. Prin procesul său de fermentare, conține o varietate mai mare de bacterii și drojdii benefice.

În general, 100 g de kefir conțin:

3–4 g proteine,

4–5 g carbohidrați,

1–3 g lipide.

„Din experiența mea clinică, multe persoane care se confruntă cu balonare, tranzit intestinal modificat sau au tulburări digestive după tratamente cu antibiotice tolerează foarte bine kefirul. Uneori poate fi mai ușor de digerat decât alte produse lactate”, afirmă dr. Sorina Ispas.

Bacteriile intestinale mențin sănătatea metabolică

Cercetările despre microbiom au arătat cât de importantă este diversitatea bacteriilor intestinale pentru metabolism, inflamație și chiar sănătatea metabolică.

Dr. Ispas precizează și de ce recomandă alternarea consumului de kefir și de iaurt: “Tocmai pentru a obține această diversitate a bacteriilor intestinale. De asemenea, un aspect foarte important, de care trebuie să ținem seamă, este alegerea produsului potrivit. Ideal este să fie unul cât mai simplu și natural, fără zahăr adăugat, fără exces de arome sau aditivi și bogat în culturi vii, active”, explică medicul.

„Uneori, cele mai valoroase alimente pentru sănătate sunt și cele mai simple. Iaurtul și kefirul rămân exemple excelente de alimente accesibile, nutritive și benefice pentru intestine” – dr. Sorina Ispas

Iartul și kefirul, alimente la fel de sănătoase

Pe scurt: ambele sunt sănătoase, dar depinde ce urmărești. Nu există un câștigător absolut – însă kefirul are un mic avantaj în anumite situații.

Diferența principală

Iaurtul – mai gros, mai blând la gust, făcut cu câteva tipuri de bacterii.

Kefirul – mai lichid, ușor acidulat, conține mult mai multe tipuri de bacterii și drojdii (de obicei mai bogat în probiotice).

Beneficiile iaurtului

Bun pentru digestie și flora intestinală

Ajută imunitatea și sănătatea inimii

Sursă excelentă de proteine și calciu

De obicei mai ușor de tolerat ca gust

Ideal dacă vrei ceva hrănitor, sățios și ușor de integrat zilnic.

Beneficiile kefirului

Conține mai multe și mai variate probiotice

Poate ajuta mai mult digestia și echilibrul florei intestinale

Uneori e mai ușor de digerat pentru cei cu sensibilitate la lactoză

Are efect posibil mai puternic asupra imunității

Ideal dacă vrei un “boost” pentru intestin și microbiom.

Care este mai bun?