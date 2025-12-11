Pâinea industrială pierde teren în faţa pâinii cu maia, schimbarea obiceiurilor alimentare începând cu frământarea pâinii acasă pentru 1 din 4 consumatori, relevă rezultatele unui studiu realizat de Cooperativa Agricolă Biruinţa Olteniei, dat joi publicităţii.

Datele colectate de Cooperativă arată că schimbarea comportamentului alimentar este puternic influenţată de consumatori cu vârsta cuprinsă între 40 şi 70 de ani, care sunt interesaţi de calitatea şi trasabilitatea ingredientelor.

Conform studiului, 1 din 4 consumatori declară că schimbarea obiceiurilor alimentare a început cu frământarea pâinii acasă. În acelaşi timp, comenzile de făină integrală au crescut constant, de la lună la lună, în ultimul an, alimentate de cererea din online şi de comunităţile digitale dedicate pâinii cu maia.

Diferenţele sunt vizibile şi în pragul sărbătorilor tradiţionale: comenzile din perioada Crăciunului şi Paştelui sunt duble faţă de restul anului, relevă studiul, transmite Agerpres.

Autorii studiului arată că obiceiul preparării pâinii acasă este adoptat în special de femei, cu vârste cuprinse între 25 şi 70 de ani, care aleg făina integrală. Ele se împart astfel: 25 – 39 de ani (18%) – sunt consumatori care au devenit părinţi şi îşi schimbă obiceiurile pentru a le oferi copiilor o alternativă mai bogată în nutrienţi la pâinea din comerţ; 40 – 70 de ani (82%) – sunt consumatori care au obiceiul de a găti acasă şi care folosesc făinuri integrale pentru o alimentaţie echilibrată.

Din această categorie de consumatori (de 40 – 70 de ani), 55% devin mai conştiente de importanţa calităţii alimentelor, fie din cauza unor boli cronice (ex.: diabet), fie pentru că înţeleg rolul alimentaţiei în menţinerea sănătăţii. 45% aleg făinurile integrale pentru gustul autentic, asemănător pâinii de altădată.

Conform studiului, majoritatea consumatorilor au educaţie peste medie (85%), provin din mediul urban (89%) şi declară că citesc etichetele produselor. Aceştia se uită la conţinutul de fibre, evită conservanţii şi excesul de sare şi preferă pâinea cu maia şi făinurile integrale.

“Consumatorii sunt informaţi şi ştiu că pâinea albă industrială, deşi gustoasă, conţine adesea aditivi (E-uri) sau este produsă din aluat congelat, ceea ce îi determină să caute alternative sănătoase, cu trasabilitate clară a ingredientelor. Cei mai mulţi dintre consumatorii de pâine coaptă acasă sunt căsătoriţi sau în relaţii stabile şi au copii. Deşi au venituri confortabile (pentru care costul unei pâini artizanale de 30 lei nu reprezintă o problemă), aleg să investească timp în prepararea pâinii. Motivaţia principală nu este economisirea banilor, ci calitatea”, indică studiul.

Adesea, aceşti consumatori sunt dispuşi să plătească mai mult pentru ingrediente premium sau pentru pâine artizanală. Trăiesc preponderent în oraşe mari (peste 68% dintre respondente), iar cele din mediul rural sunt, în proporţie semnificativă, persoane care s-au mutat la sat după pandemie.

“95% dintre comenzile noastre de făină vin din mediul online. Avem clienţi foarte educaţi, atenţi la calitatea ingredientelor, care obişnuiesc să gătească acasă şi chiar să îşi pregătească pâinea în propria bucătărie. Vindem făină integrală, măcinată pe moara de piatră în Oltenia. Măcinăm doar cerealele pe care le cultivăm noi, soiuri româneşti. Consumatorii ne ştiu deja povestea şi ne recomandă. Sunt comunităţi mari de consumatoare care îşi fac pâinea acasă. Preţul ingredientelor premium este mai ridicat, însă cumpărătorii noştri îl văd ca pe o investiţie în sănătate”, a declarat preşedintele Cooperativei Agricole Biruinţa Olteniei, Alexandru Ignat, citat în comunicat.

Un factor care susţine acest trend este creşterea interesului pentru cursuri şi ateliere dedicate pâinii cu maia. În ultimii ani au apărut traineri şi brutari pasionaţi, care îşi împărtăşesc cunoştinţele şi experienţa, un exemplu fiind programul fondat de Diana Conea, creatoarea “Iubesc Natural – Pâine care vindecă”. Prin programele sale, Diana Conea a instruit mii de persoane în arta creşterii maialei şi a coacerii pâinii sănătoase (fără gust excesiv de acru, cu miez aerat şi coajă crocantă).

3500 de cursanţi au participat la astfel de cursuri online în anii 2023-2025, semn că există un interes real pentru învăţarea acestor abilităţi. De asemenea, pe Facebook şi Instagram au apărut grupuri dedicate (ex.: “Pâine cu maia România”), unde membrii îşi împărtăşesc reuşitele şi reţetele, formând comunităţi active.

Conform aceluiaşi studiu, consumatorii sunt mai predispuşi să comande făinuri integrale în perioada Crăciunului şi Paştelui, pentru a prepara cozonacul tradiţional, care poate fi un desert mai sănătos atunci când este făcut din ingrediente integrale.

Potrivit lui Alexandru Ignat, vânzările online au crescut cu 66% în noiembrie faţă de octombrie, iar primele 10 zile din decembrie au înregistrat o creştere de 86% faţă de aceeaşi perioadă din noiembrie.

Datele studiului au fost colectate online, pe un eşantion de 2.500 de respondenţi, în intervalul mai-decembrie 2025.

Cooperativa Agricolă Biruinţa Olteniei a fost fondată în 2018, prin asocierea a cinci fermieri care au decis să îşi unească resursele pentru a deveni mai puternici în contextul actual al agriculturii româneşti. Membrii cooperativei cultivă cereale soiuri româneşti, soiurile de grâu Glosa şi de secară Suceveana.

Cooperativa Agricolă Biruinţa Olteniei deţine o moară cu pietre, care macină la viteză joasă (90-120 rotaţii/minut), fără a încălzi făina. Măcinarea lentă, la temperaturi reduse (30-35 grade), permite păstrarea integrală a nutrienţilor şi fibrelor din bob, eliminând nevoia utilizării amelioratorilor. Deviza fermierilor este “Făină pentru sănătate!”, aceasta rezultând din dorinţa fermierilor de a orienta producţia către calitate, nu către volum, pentru ca făina obţinută să îşi păstreze proprietăţile intacte.