Cum ajută varza murată digestia

Excesele culinare nu sunt o raritate în perioada Crăciunului și Revelionului, când mesele sunt abundente, iar preparatele tradiționale de sărbători sunt foarte calorice și, în general, bogate în grăsimi și zaharuri, deci greu de digerat. Stomacul este pus la grea încercare, în urma exceselor culinare, dar, potrivit healthline.com, ai la îndemână un remediu excelent, care te poate ajuta să-ți revii rapid: varza murată.

Ce este varza murată și cum ne poate ajuta

Varza murată este o sursă bogată de probiotice și vitamine. Ea poate ajuta digestia, întări imunitatea și oferi alte beneficii pentru sănătate. De asemenea, este ușor de preparat.

Varza murată este un tip de varză fermentată cu beneficii importante pentru sănătate.

Se crede că ar fi apărut în China, acum mai bine de 2.000 de ani. La acea vreme, fermentarea era una dintre metodele folosite pentru a împiedica alterarea rapidă a alimentelor.

Varza murată a trecut testul timpului și a devenit o garnitură și un condiment popular în multe culturi.

Datorită procesului de fermentare prin care trece, varza murată oferă beneficii nutriționale și pentru sănătate mult mai mari decât varza proaspătă.

Varza murată este foarte nutritivă

Varza murată conține mulți nutrienți importanți pentru o sănătate optimă.

O cană (142 de grame) oferă:

Calorii: 27

Grăsimi: 0,2 grame

Carbohidrați: 6,1 grame

Fibre: 4,1 grame

Proteine: 1,3 grame

Varza murată furnizează, de asemenea, o parte semnificativă din doza zilnică recomandată de:

sodiu

vitamina C

vitamina K1

fier

mangan

vitamina B6

folat

cupru

potasiu

Varza murată este foarte nutritivă, deoarece trece prin fermentare, un proces în care microorganismele din varză digeră zaharurile naturale și le transformă în dioxid de carbon și acizi organici.

Fermentarea începe atunci când drojdiile și bacteriile prezente în mod natural intră în contact cu zaharurile din varză.

Fermentarea verzei murate creează condiții care favorizează dezvoltarea probioticelor benefice – bacterii care oferă efecte puternice pentru sănătate. Probioticele ajută și la o mai bună digestie a alimentelor, ceea ce crește capacitatea intestinului de a absorbi vitaminele și mineralele pe care acestea le conțin.

Totuși, spre deosebire de varza proaspătă, varza murată poate avea un conținut ridicat de sodiu. Ține cont de acest lucru dacă îți monitorizezi aportul de sare.

Cum ajută varza murată digestia

Experții estimează că intestinul tău conține peste 38 de trilioane de microorganisme – numite „floră intestinală” – un număr mai mare decât totalul celulelor din corpul uman. Aceste bacterii joacă un rol esențial în digestie.

La fel ca alte alimente fermentate, varza murată susține o floră intestinală sănătoasă. Bacteriile probiotice din varza murată nepasteurizată pot acționa ca o primă linie de apărare împotriva toxinelor și bacteriilor dăunătoare.

Probioticele, precum cele din varza murată, pot reduce sau preveni diareea cauzată de utilizarea antibioticelor și pot diminua simptomele digestive asociate cu bolile inflamatorii intestinale, deși cercetările sunt încă limitate. De asemenea, ele pot ajuta și la rezolvarea poblemelro digestive survenite după excesele alimentare.

Diferite tulpini de probiotice pot oferi beneficii diferite. Cercetări mai vechi au identificat faptul că o singură porție de varză murată poate conține până la 28 de tulpini bacteriene distincte. Consumul acestei varietăți largi de tulpini poate oferi o gamă mai largă de beneficii pentru sănătate.

La fel ca majoritatea alimentelor fermentate, varza murată conține și diverse enzime, care ajută la descompunerea nutrienților în molecule mai mici și, implicit, mai ușor de digerat.