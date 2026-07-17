Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi în valoare de aproape 3 milioane de lei în urma unei ample acțiuni de control desfășurate la nivel național în perioada 13-17 iulie. Comisarii au verificat peste 1.400 de operatori economici din domeniul alimentației publice, comerțului și agrementului și au descoperit numeroase nereguli care puneau în pericol sănătatea consumatorilor.

În urma verificărilor, activitatea a 31 de operatori economici a fost suspendată temporar până la remedierea deficiențelor.

Potrivit ANPC, în cadrul controalelor au fost verificați 1.422 de operatori economici. Inspectorii au aplicat 643 de amenzi contravenționale, în valoare totală de aproape 3 milioane de lei și 474 de avertismente.

Valoarea produselor verificate în timpul acțiunilor de control a depășit 1,9 milioane de lei.

Produse retrase de la vânzare

În urma neregulilor constatate, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 105.000 de lei și oprirea temporară de la comercializare a altor produse estimate la peste 305.000 de lei, până la remedierea problemelor.

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Printre cele mai grave abateri descoperite de inspectori s-au numărat produse alimentare care prezentau risc pentru sănătatea consumatorilor. Comisarii au găsit produse din carne cu acumulări mucilaginoase, alimente cu termenul de valabilitate expirat și ulei alimentar folosit excesiv, cu un grad avansat de degradare termică.

De asemenea, în numeroase unități nu erau respectate condițiile de păstrare a produselor perisabile. Au fost identificate probleme privind depozitarea cărnii, preparatelor din carne, peștelui, ciorbelor și sosurilor, iar unele preparate calde nu erau menținute la temperaturile impuse de legislația în vigoare.

Inspectorii au mai descoperit fructe și legume depreciate, cu urme de mucegai, lovituri sau striviri, precum și produse fără etichete care să permită identificarea și trasabilitatea acestora.

Probleme grave de igienă

Controalele au evidențiat și numeroase deficiențe privind igiena spațiilor în care sunt preparate alimentele. În unele unități, blocurile alimentare erau întreținute necorespunzător, iar echipamentele și ustensilele prezentau depuneri de rugină, resturi alimentare și urme de arsură.

Astfel de nereguli pot favoriza contaminarea alimentelor și reprezintă un risc pentru sănătatea consumatorilor.

Verificările ANPC au vizat și operatorii care oferă servicii de agrement. Inspectorii au constatat că unele echipamente prezentau un grad avansat de uzură și nu mai îndeplineau condițiile de siguranță. În cazul unor piscine și spații de agrement au fost identificate degradări, componente lipsă și deficiențe ale elementelor de protecție destinate utilizatorilor.

Băuturi ținute în soare

O altă problemă descoperită în timpul controalelor a fost modul de depozitare a băuturilor. Comisarii au găsit ape minerale, băuturi răcoritoare și băuturi alcoolice păstrate în bătaia directă a razelor soarelui și la temperatura mediului ambiant, fără respectarea condițiilor recomandate de producători.

ANPC anunță că acțiunile de verificare vor continua în întreaga țară. Autoritatea precizează că scopul acestor controale este verificarea respectării legislației privind protecția consumatorilor și eliminarea de la comercializare a produselor și serviciilor care pot pune în pericol sănătatea și siguranța populației.