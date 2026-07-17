Parchetul European (EPPO), instituția condusă de Laura Codruța Kövesi, a trimis în judecată un fermier din Letonia. Aceata este acuzat că a obținut în mod fraudulos fonduri europene destinate modernizării unei exploatații agricole. Potrivit procurorilor europeni, el ar fi încasat ilegal 122.725 de euro pentru achiziția și instalarea unui sistem robotizat de muls, folosind documente și informații false, arată Biroul Public de Procuratură al UE.

Ancheta face parte din eforturile EPPO de combatere a fraudelor care afectează bugetul Uniunii Europene. Instituția are competența de a investiga și urmări penal infracțiuni precum fraudele cu fonduri europene, corupția și alte fapte care prejudiciază interesele financiare ale UE.

Suspiciuni privind obținerea ilegală a finanțării

Potrivit EPPO, fermierul a solicitat și a primit finanțare europeană pentru cumpărarea și instalarea unui echipament automatizat de muls, susținând că investiția îndeplinește toate condițiile prevăzute de programul de finanțare. În urma verificărilor, procurorii europeni au concluzionat însă că solicitarea s-ar fi bazat pe informații false, ceea ce a permis obținerea pe nedrept a finanțării în valoare de 122.725 de euro.

EPPO nu a oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre natura exactă a documentelor considerate frauduloase sau despre modul în care autoritățile au descoperit presupusa neregulă.

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Dosarul ajunge în instanță

În urma finalizării investigației, procurorii europeni din Riga au depus rechizitoriul la instanța competentă din Letonia. Ca în orice procedură penală, persoana trimisă în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Parchetul European este organismul independent al Uniunii Europene însărcinat cu investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care aduc atingere bugetului UE. Instituția a devenit operațională în 2021 și poate investiga fraude cu fonduri europene, acte de corupție, spălare de bani și alte infracțiuni conexe care afectează interesele financiare ale Uniunii. România se numără printre statele participante la EPPO, iar funcția de procuror-șef european este deținută de Laura Codruța Kövesi.

Investițiile în automatizare, în atenția autorităților

Sistemele robotizate de muls reprezintă una dintre investițiile pentru care fermele pot solicita finanțare europeană, deoarece contribuie la automatizarea activităților, reducerea costurilor cu forța de muncă și îmbunătățirea productivității. Tocmai din cauza valorii ridicate a acestor echipamente, proiectele finanțate din fonduri europene sunt supuse unor controale stricte privind eligibilitatea cheltuielilor și respectarea condițiilor de acordare a sprijinului.

Prin acest dosar, EPPO transmite că va continua verificările privind utilizarea banilor europeni în sectorul agricol și că eventualele tentative de fraudare a programelor de finanțare vor fi investigate și, dacă este cazul, trimise în fața instanței.