Iaurtul a fost considerat dintotdeauna un aliment benefic pentru sănătate. Ajută digestia, tranzitul intestinal și echilibrul microbiomului. Este un produs clasic la micul dejun, prânz sau cină în multe case. Totuși, există un aliment similar care poate fi chiar mai benefic pentru organism, scrie ABC.

Așa susține Pablo Ojeda, nutriționist specializat în obezitate: „Dacă mănânci iaurt pentru că e sănătos, ar trebui să știi asta. Mulți oameni cred că este cea mai bună alegere pentru microbiom. Dar există un produs lactat mult mai puternic”.

Este vorba despre kefir. Un aliment care, după cum subliniază specialistul, „nu este nou”, fiind consumat „de secole”. El îl recomandă celor care vor să își îmbunătățească digestia, sănătatea intestinală, să reducă inflamația și să echilibreze bacteriile intestinului.

Diferențele față de iaurt

Kefirul este un produs lactat fermentat. Una dintre principalele diferențe față de iaurt constă în „modul de fermentare și microorganismele” pe care le conține. „Seamănă cu iaurtul, dar din punct de vedere nutrițional este mult mai interesant”, explică Ojeda.

„În timp ce un iaurt conține, de obicei, două sau trei tipuri de bacterii, kefirul poate avea peste 20 de microorganisme benefice. Asta îl transformă într-un probiotic natural mult mai puternic”.

Acesta este motivul pentru care multe persoane observă mai multe beneficii atunci când consumă kefir. „Este, de regulă, mai ușor de digerat decât laptele sau iaurtul, deoarece în timpul fermentației se reduce o parte din lactoză”, adaugă nutriționistul.

Ojeda recomandă consumul acestui aliment „simplu, la micul dejun sau ca gustare, cu fructe, semințe sau nuci”. De asemenea, avertizează că, la început, poate provoca un ușor disconfort digestiv. Cu toate acestea, consideră că este una dintre cele mai bune opțiuni pentru a menține un intestin sănătos dacă este consumat zilnic.