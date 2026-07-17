KFC a inaugurat primul restaurant din România care funcționează fără zonă de servire la mese, un concept gândit exclusiv pentru comenzile de tip delivery și take-away. Noua unitate a fost deschisă în Popești-Leordeni, în județul Ilfov, și marchează o schimbare de strategie prin care compania încearcă să răspundă cererii tot mai mari pentru livrările de mâncare, conform Economedia.ro.

Restaurantul a fost deschis de Sphera Franchise Group și este primul din rețeaua KFC România operat în formatul „Delivery Carry Out”, un model deja întâlnit pe alte piețe internaționale.

Spre deosebire de restaurantele clasice KFC, noua unitate nu dispune de spații pentru servirea mesei. Clienții pot plasa comenzi pentru ridicare din locație (take-away sau Click & Collect), iar cea mai mare parte a activității este destinată livrărilor prin platformele partenere. Spațiul a fost proiectat pentru a eficientiza pregătirea comenzilor și fluxul de lucru, în contextul în care livrările reprezintă un segment aflat în continuă creștere.

Restaurantul este amplasat în centrul comercial La Strada, pe Strada Amurgului nr. 34 din Popești-Leordeni, are o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați și este deschis zilnic între orele 10:00 și 23:00.

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Investiție de aproximativ 420.000 de euro

Potrivit companiei, investiția în noua unitate se ridică la aproximativ 420.000 de euro. Este cea de-a patra inaugurare KFC realizată de Sphera Franchise Group în 2026, după deschiderea restaurantului KFC M Park Titan din București și a unităților din Bălți (Republica Moldova) și San Donà di Piave (Italia). Odată cu această inaugurare, rețeaua KFC ajunge la 112 restaurante în România.

Marian Gogu, directorul general KFC România, spune că alegerea Popești-Leordeni nu este întâmplătoare, localitatea fiind una dintre comunitățile cu cea mai rapidă dezvoltare din zona Capitalei. Potrivit acestuia, noul concept permite extinderea rețelei în zone cu potențial ridicat și răspunde schimbării obiceiurilor de consum, în condițiile în care tot mai mulți clienți preferă să comande mâncare acasă sau să o ridice rapid din restaurant.

Sunt create și noi locuri de muncă

Noua unitate va crea 15 locuri de muncă. Compania recrutează personal pentru posturi de lucrător în bucătărie, casier și poziții de management.

Potrivit Sphera Franchise Group, un angajat cu normă întreagă poate ajunge la un venit net de aproximativ 3.600 de lei pe lună începând cu a treia lună de activitate, sumă care include salariul de bază, tichetele de masă și bonusurile acordate conform criteriilor interne. Experiența anterioară nu este obligatorie.

Deschiderea primului KFC fără sală de mese arată modul în care marile lanțuri de restaurante își adaptează investițiile la noile obiceiuri de consum. Creșterea comenzilor online și a livrărilor la domiciliu determină tot mai multe companii din industria HoReCa să dezvolte unități specializate, cu suprafețe mai mici și costuri operaționale reduse, dedicate aproape exclusiv pregătirii comenzilor pentru livrare și ridicare.