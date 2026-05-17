Balonarea este una dintre cele mai frecvente probleme digestive după vârsta de 50 de ani. Specialiștii spun că modificările hormonale, digestia mai lentă și anumite obiceiuri alimentare pot favoriza senzația de abdomen umflat și disconfortul digestiv. Potrivit unei analize publicate de Fitwirr, câteva obiceiuri simple introduse dimineața pot ajuta la reducerea balonării și la susținerea digestiei.

Experții spun că balonarea este de obicei temporară și apare frecvent din cauza retenției de apă sau a acumulării de gaze în tractul digestiv. Iată câteva dintre recomandările cele mai populare pentru un abdomen „ușor” dimineața.

Apa cu lămâie

Primul obicei recomandat este consumul de apă caldă cu lămâie dimineața, pe stomacul gol. Acidul citric din lămâie poate stimula producția de acid gastric și poate ajuta organismul să descompună mai eficient alimentele. Acest lucru poate reduce acumularea gazelor și senzația de abdomen „greu”.

Specialiștii spun că băutura trebuie consumată călduță, nu foarte fierbinte și nici rece.

Mișcarea de dimineață

Chiar și o plimbare scurtă poate avea efecte importante asupra digestiei. Fitwirr arată că mersul pe jos stimulează contracțiile intestinale și ajută organismul să elimine mai ușor gazele și reziduurile digestive. Mișcarea poate contribui și la reducerea stresului, factor asociat frecvent cu tulburările digestive și balonarea.

Și alte analize recente despre sănătatea digestivă recomandă mersul după masă sau dimineața pentru stimularea tranzitului intestinal.

Un mic dejun sănătos

Experții spun că alegerea alimentelor consumate dimineața este foarte importantă. Bananele sunt recomandate datorită conținutului ridicat de potasiu, mineral care poate ajuta la reducerea retenției de apă. Ouăle sunt considerate o sursă ușor digerabilă de proteine. De asemenea, iaurtul și fructele de pădure sunt recomandate pentru aportul de probiotice și fibre, iar legumele cu conținut mare de apă, precum spanacul sau castraveții, pot contribui la hidratare și digestie.

Specialiștii spun că mesele foarte grele sau bogate în produse ultraprocesate dimineața pot accentua senzația de balonare.

Hidratarea

Un alt obicei recomandat este hidratarea imediat după trezire. Deshidratarea poate favoriza retenția de apă, deoarece organismul încearcă să conserve lichidele atunci când aportul este insuficient. Consumul de apă dimineața poate ajuta digestia și poate reduce constipația, una dintre cele mai frecvente cauze ale balonării.

Experții avertizează însă că nu este recomandat consumul unei cantități foarte mari de apă într-un timp scurt. Hidratarea trebuie făcută treptat pe parcursul zilei.

Ceaiurile din plante pot calma stomacul

Fitwirr recomandă și introducerea ceaiurilor din plante în rutina de dimineață. Printre cele mai utile sunt ceaiurile de ghimbir, mentă, mușețel sau lemongrass. Acestea sunt considerate mai blânde pentru stomac și pot susține digestia. De altfel, și alte publicații dedicate sănătății digestive arată că plantele precum ghimbirul și menta pot contribui la reducerea gazelor și a disconfortului abdominal.

Balonarea persistentă trebuie discutată cu medicul

Specialiștii spun că balonarea ocazională este frecventă, mai ales odată cu înaintarea în vârstă. Totuși, simptomele persistente sau severe pot ascunde intoleranțe alimentare, sindrom de colon iritabil sau alte probleme digestive. Experții recomandă consult medical dacă balonarea este însoțită de dureri puternice, modificări importante ale tranzitului intestinal sau scădere inexplicabilă în greutate.

Obiceiurile simple și constante sunt cele care pot face diferența pe termen lung. Specialiștii spun că schimbările mici, precum hidratarea corectă, mișcarea și mesele echilibrate, pot ajuta organismul să gestioneze mai eficient digestia după 50 de ani.