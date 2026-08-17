Numărul cazurilor de intoxicație intenționată cu nitrit de sodiu analizate în Marea Britanie a crescut între 2019 și 2024, potrivit unui studiu publicat în BMJ Public Health. Tinerii și bărbații au reprezentat o proporție disproporționat de mare dintre cazurile investigate.

Nitritul de sodiu este o substanță folosită, în concentrații strict controlate, la conservarea unor alimente. Studiul nu analizează consumul obișnuit de produse alimentare și nu arată că alimentele conservate ar crește riscul de sinucidere. Problema semnalată de cercetători este accesul la substanța concentrată și folosirea sa intenționată.

Autorii cercetării cer reconsiderarea accesului nerestricționat la acest produs și limitarea informațiilor nocive distribuite online.

Peste 200 de cazuri suspecte au ajuns la laborator

Cercetătorii au analizat retrospectiv cazurile trimise între martie 2019 și august 2024 către principalul laborator britanic care efectuează teste post-mortem pentru nitrit și nitrat. Probele au fost transmise de medici legiști, specialiști în patologie medico-legală și poliție. În perioada analizată, laboratorul a primit 274 de probe provenite din 201 cazuri suspectate de intoxicație intenționată sau accidentală din Marea Britanie, Irlanda și Gibraltar.

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Analiza finală a inclus 164 de cazuri pentru care medicii legiști au permis utilizarea datelor. Acestea au reprezentat 82% din totalul cazurilor primite. În 87% dintre cazurile analizate, concentrațiile măsurate au fost mult peste nivelurile fiziologice obișnuite. Cercetătorii consideră că rezultatele susțin ipoteza unei ingerări intenționate.

Vârsta medie a fost de 28 de ani

Vârsta medie a persoanelor din cazurile analizate a fost de 28 de ani. Intervalul a fost cuprins între 14 și 82 de ani. Aproximativ 71% dintre cazuri au implicat persoane din generațiile tinere, grupate de cercetători în categoriile Millennials și Generația Z. Studiul și comunicatul care îl însoțește conțin însă o neconcordanță în atribuirea anilor de naștere celor două generații, motiv pentru care procentele separate trebuie tratate cu prudență.

Bărbații au fost majoritari. Au fost înregistrate 109 cazuri în rândul bărbaților și 52 în rândul femeilor, iar sexul era cunoscut pentru 98% dintre persoanele incluse în analiză.

Autorii cercetării sunt îngrijorați în special de prezența tinerilor în aceste date. Ei avertizează că accesul ușor la informații online poate facilita întâlnirea cu materiale care promovează metode de sinucidere sau prezintă instrucțiuni periculoase sub aparența sprijinului pentru sănătatea mintală.

Studiul nu măsoară toate sinuciderile din Marea Britanie

Rezultatele au mai multe limite importante. Testarea pentru nitrit și nitrat nu este efectuată în mod obișnuit în toate decesele suspectate de sinucidere. Cazurile au ajuns la laborator tocmai pentru că exista deja suspiciunea unei intoxicații cu aceste substanțe. Prin urmare, studiul nu poate stabili ce proporție din totalul sinuciderilor din Marea Britanie este asociată nitritului de sodiu și nici nu demonstrează că această substanță a provocat creșterea generală a ratei sinuciderilor.

Cercetătorii consideră că numărul real ar putea fi mai mare, deoarece unele decese nu sunt testate. Totuși, creșterea solicitărilor adresate laboratorului poate reflecta și o mai bună informare a medicilor legiști și poliției, nu numai o creștere a incidenței.

O altă limită este intervalul diferit dintre deces, prelevarea probelor și analiza de laborator. Întârzierile pot influența măsurătorile biochimice.

Cercetătorii cer restricții și intervenții online

Autorii propun reguli mai stricte privind vânzarea formelor concentrate ale substanței, reducerea accesului la conținutul online care încurajează automutilarea și îmbunătățirea protocoalelor de intervenție ale serviciilor de urgență. „Ceea ce arată cercetarea noastră este profund tulburător. Rezultatele explică de ce sunt necesare măsuri urgente pentru reglementarea accesului la această substanță și pentru reducerea răspândirii online a informațiilor nocive”, a declarat coordonatoarea studiului, profesorul Amrita Ahluwalia.

Analiza a fost publicată în revista BMJ Public Health, iar concluziile au fost prezentate și de ScienceDaily.