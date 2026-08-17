31 aug.
Taxa de dop – sau taxa pe serviciul de vin – este o cale perfect valabilă și etică pentru restaurante pentru a-și realiza țintele de profitabilitate stabilite, oferind în același timp confort financiar și satisfacție experiențială clientelei. E vorba de o taxă fixă, spre deosebire de adaosul comercial procentual care tinde să scumpească tocmai vinurile cele mai bune și să le facă inaccesibile. Mai mult: oferă consumatorilor șansa să consume exact vinurile pe care le apreciază – aceștia vor aprecia oportunitatea. Dar ea trebuie comunicată clar de către locațiile HoReCa pentru a fi percepută corect.
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