Să mănânci e un gest natural. Uneori alegem ceva ce ne place și poate chiar exagerăm, fără să ne gândim, însă, și la consecințele pe termen lung. Și aici nu este vorba doar despre siluetă, ci și despre sănătatea dinților. Dr. Fadi Cherry, medic rezident în chirurgie dento-alveolară, a dezvăluit, pentru G4Food, câteva miturile despre alimentele care afectează dantura și adevărul din spatele lor.

Doar dulciurile generează carii

„Fals. Cariile apar din cauza acizilor produși de bacteriile din placa bacteriană, care se hrănesc cu orice carbohidrat fermentabil, nu doar zahăr rafinat. Pâinea albă, pastele, chipsurile, biscuiții sărați sau chiar fructele uscate pot alimenta la fel de bine bacteriile cariogene. Frecvența expunerii contează mai mult decât cantitatea: gustările dese, chiar „sănătoase”, mențin gura într-un mediu acid aproape constant”, a explicat dr. Fadi Cherry.

Fructele sunt întotdeauna bune pentru dinți

Și acest mi teste parțial fals. Potrivit dr. Cherry, fructele sunt sănătoase, nutrițional, dar multe conțin zaharuri naturale (fructoză) și acizi care pot eroda smalțul, mai ales citricele, strugurii sau fructele uscate (stafide, curmale), care sunt concentrate în zahăr și lipicioase, rămânând mult timp pe dinți. „Nu trebuie să le evităm, ci să le consumăm în cadrul mesei, nu ca gustare continua”, recomandă stomatologul.

Sucurile naturale sunt complet sigure pentru dinți

- articolul continuă mai jos -

„Fals. Chiar și un suc de portocale stors în casă, fără zahăr adăugat, are un pH acid care poate demineraliza smalțul, mai ales dacă e consumat des sau «sorbit» pe parcursul zilei. «Natural» nu înseamnă neapărat neutru din punct de vedere al acidității”, explică medicul.

Apa minerală carbogazoasă distruge dinții

O astfel de teorie este exagerată. „Apa minerală carbogazoasă simplă (fără arome, fără zahăr) are un pH ușor acid din cauza dioxidului de carbon, dar efectul asupra smalțului este minim în comparație cu sucurile acidulate sau băuturile energizante. Diferența majoră o fac apele carbogazoase aromate, care conțin adesea acid citric sau fosforic adăugat, acelea au un potențial eroziv mult mai mare”, spune dr. Cherry.

Brânza și lactatele nu au niciun efect asupra dinților

Fals, dar în sens pozitiv. „Brânza și lactatele au un efect protector asupra dinților. Brânza stimulează secreția salivară, conține calciu și fosfat care ajută la remineralizarea smalțului, iar cazeina din lactate formează o peliculă protectoare pe suprafața dinților”, explică dr. Cherry. De aceea, un cub de brânză, consumat la finalul mesei, este chiar recomandat.

Dacă bei cu paiul băuturile acide, dinții sunt complet protejați

Parțial adevărat, dar nu total. Paiul reduce contactul lichidului cu suprafața frontală a dinților, deci diminuează riscul de eroziune. Dar, potrivit dr. Fadi Cherry, nu elimină expunerea complet, dinții laterali și saliva încărcată cu acid tot intră în contact cu smalțul.

Merele curăță dinții și înlocuiesc periajul

Fals. „Mărul are o textură fibroasă care poate îndepărta mecanic resturile alimentare de pe suprafața dinților și poate stimula secretia salivara, dar nu curăță șanțurile, spațiile interdentare sau linia gingivală așa cum o face periuța cu pasta de dinti. În plus, conține zaharuri și acizi proprii”, explică medicul.

Cafeaua afectează doar culoarea dinților

Este o teorie incompletă. „Da, cafeaua pătează smalțul, dar are și un pH acid care poate contribui, în timp, la erodarea smalțului, mai ales dacă este băută des, cu zahăr”, spune stomatologul.

Guma de mestecat este dăunătoare pentru dinți

Aici lucrurile sunt mai nuanțate și am putea spune: depinde. „Guma cu zahăr poate favoriza cariile. Însă guma de mestecat fără zahăr, mai ales cea cu xilitol, este, de fapt, benefică: stimulează secretia salivară, care neutralizează acizii și remineralizează smalțul iar xilitolul inhibă activitatea bacteriilor cariogene. Asociațiile dentare internaționale chiar recomandă guma ca metodă auxiliară de prevenție, mestecată 10-15 minute după masa”, explică specialistul.

Dacă mă spăl pe dinți imediat după ce mănânc, îi protejez mai bine

Fals, și acesta este un mit important. Mulți oameni consideră că dacă s-au spălat pe dinți imediat după masa au îndepărtat orice pericol și dantura lor nu va fi afectată. „De fapt, după consumul de alimente sau băuturi acide, smalțul este temporar demineralizat. Periajul imediat poate accentua eroziunea mecanică a smalțului slăbit. Recomandarea corectă este să aștepți cel puțin 30 de minute după masă înainte de periaj, timp în care saliva reechilibrează pH-ul oral”, recomandă dr. Fadi Cherry.

Ce ajută, cu adevărat, la protejarea danturii

Bea apă după mese, mai ales după alimente sau băuturi acide.

Limitează gustările dulci frecvente, nu doar cantitatea totală de zahăr.

Nu periadinți imediat după consumul unor alimente foarte acide. Este mai bine să aștepți aproximativ 30-60 de minute.

Periază dinții de două ori pe zi, folosind pastă de dinți cu fluor.

Curăță, întodeauna, și spațiile dintre dinți.

Nu este necesar să elimini complet alimentele preferate – frecvența, cantitatea și igiena orală contează foarte mult.

Ideea esențială este că nu există, de obicei, un singur „aliment rău pentru dinți”. Riscul depinde de combinația dintre zahăr, aciditate, frecvența consumului, timpul de contact cu dinții și igiena orală.