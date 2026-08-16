Vânzările de Prosecco realizate de supermarketul online Sezamo au crescut cu 25% în volum în 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele companiei arată că băutura este cumpărată frecvent împreună cu produse italienești și ingrediente pentru cocktailuri preparate acasă.

Iulie a fost luna cu cele mai mari vânzări de Prosecco din acest an. Clienții care aleg această băutură cumpără, în medie, două sticle la o comandă. Valoarea medie a unui coș care conține Prosecco ajunge la 98 de euro. Băutura este inclusă, de regulă, în comenzi mai mari de produse alimentare, nu în cumpărături dedicate exclusiv alcoolului.

Cifrele prezentate descriu comportamentul clienților Sezamo și nu reprezintă o estimare pentru întreaga piață românească.

Prosecco, cumpărat împreună cu burrata și prosciutto

Jumătate dintre coșurile care conțin Prosecco includ cel puțin încă un produs italian. Printre cele cumpărate frecvent se numără burrata, Grana Padano, prosciutto cotto și prosciutto crudo. În aceleași comenzi apare adesea și sparanghelul, semn că băutura este asociată cu mese pregătite acasă, nu doar cu petreceri sau aniversări.

Un alt tipar identificat de companie este cumpărarea ingredientelor necesare pentru cocktailuri. Aperolul, gheața, apa carbogazoasă și citricele formează combinația folosită pentru Aperol Spritz.

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Apa tonică, menta, busuiocul, lămâile, lime-ul și portocalele indică și prepararea altor băuturi pe bază de Prosecco, precum Hugo sau Mimosa.

Momentul livrării susține asocierea cu întâlnirile și mesele de la sfârșitul săptămânii. Aproximativ 37% dintre coșurile care includ Prosecco sunt livrate vinerea și sâmbăta.

Un singur client a cumpărat 766 de sticle

În clasamentul celor mai cumpărate produse din categoria vinurilor spumante se află Prosecco în sticle de 0,2 litri și Prosecco DOC în format de 0,75 litri. Acestea sunt urmate de Lambrusco Rosé, un spumant Extra Brut de 0,75 litri și Cava în același format.

Deși media este de două sticle la fiecare comandă care conține Prosecco, un client al platformei a cumpărat în 2026 nu mai puțin de 766 de sticle, potrivit datelor companiei. „Prosecco nu mai este rezervat doar ocaziilor speciale, ci și-a făcut loc în momentele obișnuite de socializare de acasă”, afirmă Michael Kaiser, Country Lead Sezamo.

Reprezentantul companiei susține că asocierea cu produse italienești, Aperol, gheață și citrice indică o tendință de recreare acasă a experienței de „aperitivo”, întâlnită în mod tradițional în baruri și restaurante.

Creșterea vânzărilor poate reflecta atât popularitatea cocktailurilor cu vin spumant, cât și preferința pentru întâlniri organizate acasă. Datele nu arată însă ce proporție dintre produsele cumpărate a fost destinată consumului individual, evenimentelor private sau comenzilor realizate în scop comercial.