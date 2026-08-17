VIDEO | Pasageri surprinși în autobuz de doi „călători” neașteptați. Două capre au urcat și au făcut senzație în Portland

17 aug. 2026, Articole / Reportaje
VIDEO | Pasageri surprinși în autobuz de doi „călători” neașteptați. Două capre au urcat și au făcut senzație în Portland
captură video Dailymotion
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Doi pasageri neobișnuiți au urcat într-un autobuz din Portland, Oregon, spre surprinderea celor aflați la bord. Două capre care se plimbau libere prin zonă au intrat în autobuzul TriMet și au coborât câteva momente mai târziu, după ce șoferul a redeschis ușile.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum animalele îi urmează pe pasageri prin ușile din mijloc ale autobuzului. Ușile se închid în urma lor, însă șoferul observă rapid situația și le redeschide.

Cele două capre ies apoi pe trotuar, ajutate de pasageri să se îndepărteze de autobuz.

Animalele fuseseră raportate ca fiind libere în zonă și au dispărut ulterior în direcția unui centru comercial din apropiere.

În cele din urmă, caprele au fost identificate drept Billy the Kid și Billy the Goat și au fost reunite cu stăpânul lor, potrivit Euronews.

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