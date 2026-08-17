ANSVSA: Transporturile ilegale de ovine, cel mai mare pericol biologic pentru România. Animalele fără documente vor fi ucise și neutralizate

Transporturile neautorizate și clandestine de ovine reprezintă în acest moment cel mai mare pericol biologic pentru România, în contextul evoluției Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) și a Variolei Ovine și Caprine (VOC), avertizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), transmite Agerpres.

Potrivit instituției, transporturile ilegale pot submina eforturile autorităților de limitare a bolilor și pot pune în pericol un sector economic strategic.

„Transporturile neautorizate și clandestine de ovine reprezintă în acest moment cel mai mare pericol biologic la adresa României. În contextul evoluției Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) și a Variolei Ovine și Caprine (VOC), acțiunile iresponsabile ale unor speculanți subminează direct eforturile autorităților și riscă să prăbușească un sector economic strategic”, se arată într-un comunicat al ANSVSA.

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, spune că, în cazul unor virusuri atât de agresive, autoritățile trebuie să aplice ferm măsurile tehnice și legale pentru izolarea riscurilor și protejarea efectivelor sănătoase.

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„Înțelegem pe deplin eforturile și sacrificiile financiare din spatele fiecărei exploatații din România. Știm că această perioadă aduce presiuni majore asupra crescătorilor de animale, însă colaborarea este singura cale pentru a depăși criza actuală. Menirea noastră, ca medici veterinari, este de a salva și proteja viața animalelor, nu de a le ucide”, a declarat Bociu.

El a precizat însă că, în fața unor virusuri agresive, măsurile de control trebuie aplicate cu fermitate pentru a limita răspândirea bolilor.

„Fiecare decizie aplicată de ANSVSA are ca unic scop protejarea fermierilor corecți și securizarea unui sector economic strategic. Obiectivul nostru comun este clar: recuperarea și menținerea piețelor comerciale externe, acolo unde produsele românești au demonstrat deja predictibilitate și valoare reală”, a mai spus președintele ANSVSA.

De ce sunt considerate periculoase transporturile fără documente

ANSVSA explică faptul că, în cazul ovinelor interceptate fără documente sau crotalii, testarea de laborator pe loc și plasarea în carantină nu reprezintă soluții eficiente din punct de vedere juridic și biologic.

În primul rând, fără elemente oficiale de identificare, animalele nu figurează legal în Baza Națională de Date (BND), gestionată în cadrul SNIIA. Astfel, nu pot fi verificate originea, vârsta, istoricul vaccinărilor sau eventuala proveniență dintr-o zonă aflată sub restricții.

În plus, în perioada de început a incubației, testele pot produce rezultate fals-negative, deoarece virusul PMR nu este încă detectabil, deși animalul, chiar fără simptome, poate elimina deja agenți patogeni prin secreții.

Potrivit ANSVSA, cele 24-72 de ore necesare pentru obținerea rezultatelor oficiale, precum și găzduirea animalelor în centre de carantină, ar putea transforma aceste spații și vehicule în focare active și ar favoriza răspândirea virusului către fermele din jur.

Ce se întâmplă cu animalele din transporturile ilegale

În baza Regulamentului (UE) 2016/429 și a Regulamentului Delegat (UE) 2020/687, inspectorii DSVSA și filtrele de control aplică măsuri stricte atunci când este interceptat un transport ilegal.

Animalele sunt puse sub sechestru pentru a fi ucise și neutralizate prin incinerare sau îngropare controlată, iar vehiculul este blocat și supus dezinfecției.

Filtrele rutiere au identificat deja cazuri de transport clandestin. În județul Vaslui, un vehicul care transporta ilegal 50 de ovine provenite din Iași a fost oprit de autorități. În județul Alba, dintr-un lot ilegal de 92 de miei, 41 de animale au fost ascunse de proprietari și nu au fost găsite, situație care, potrivit ANSVSA, generează un risc epidemiologic major.

Pentru descurajarea acestor practici, ANSVSA aplică amenzi de 20.000 de lei și întocmește dosare penale pentru fraudarea sistemului de trasabilitate. În plus, statul nu va acorda despăgubiri pentru animalele eutanasiate care provin din transporturi clandestine sau din exploatații nedeclarate.

„Majoritatea crescătorilor de oi din România sunt oameni corecți care respectă regulile. ANSVSA nu va permite ca munca unei țări întregi să fie distrusă de inconștiența câtorva speculanți și solicită fermierilor să raporteze imediat orice simptom suspect la animale. Raportarea rapidă salvează restul efectivelor și viitorul exporturilor românești”, se mai arată în comunicatul ANSVSA.