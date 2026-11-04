Satul din Anglia unde timpul s-a oprit în loc: Fără semnal la telefon și cu o faimoasă pescărie unde se gătește ca acum 100 de ani / „Una dintre ultimele din lume unde friteuzele sunt încălzite pe cărbuni, iar peștele și cartofii sunt prăjiți în untură de vită”

Pentru cei obosiți de notificări neîntrerupte și ritmul alert al vieții moderne, un sat din nordul Angliei oferă o adevărată escapadă în timp, completată de preparate culinare tradiționale făcute exact ca acum un secol.

Aflat în comitatul Durham, Beamish este un muzeu în aer liber întins pe o suprafață de peste 140 de hectare, faimos la nivel mondial pentru modul în care reconstituie viața din Marea Britanie începând din anii 1820 și până în anii 1950, informează publicația britanică Express.

Detox digital forțat și o călătorie în epocile trecute

Unul dintre marile atracții ale locului este că vizitatorii au parte de o deconectare digitală involuntară. Semnalul la rețelele de telefonie mobilă este foarte slab în întreaga zonă rurală din Beamish, iar personalul îmbrăcat în haine de epocă nu folosește niciodată dispozitive moderne.

Lăsați fără acces la internet, vizitatorii sunt încurajați să renunțe la telefoane, să discute direct între ei și să se lase purtați de atmosfera epocii eduardiene.

Pescăria unde peștele și cartofii se prăjesc pe cărbuni

Deși tramvaiele de epocă și clădirile istorice atrag mii de turiști, vedeta principală a satului rămâne oferta gastronomică.

În centrul zonei industriale din anii 1900 se află Davy’s Fried Fish Shop, o pescărie tradițională (chippy) care pregătește mâncarea respectând cu strictețe metodele de acum mai bine de un secol. În loc de friteuze moderne și uleiuri vegetale ieftine, bucătării îmbrăcați în costume de epocă folosesc cuptoare originale alimentate cu cărbuni și prăjesc porții generoase de pește în pane aurie și cartofi în untură de vită.

Un creator de conținut culinar cunoscut sub numele de Robbie a vizitat satul istoric și a testat mâncarea, iar clipul său a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.

„Este o pescărie rămasă blocată în timp, una dintre ultimele din lume care mai folosește cărbuni pentru a încălzi friteuzele originale din anii 1950, cu pește și cartofi prăjiți în untură de vită. Cofetăria face bomboane manual, iar brutăria pregătește aceleași prăjituri ca acum un secol. Nu există semnal la telefon aici, așa că oamenii chiar trebuie să vorbească între ei”, a explicat creatorul de conținut pe TikTok.

Cofetărie eduardiană cu rețete vechi de un secol

Pasionații de dulciuri pot face o oprire la Jubilee Confectioners, un magazin de dulciuri tradițional din anii 1900.

Aici, pe rafturi se află sute de borcane din sticlă pline cu bomboane făcute de mână, iar angajații fierb compoziția pentru dulciuri direct în fața clienților, folosind tigăi tradiționale din alamă și rețete vechi de peste 100 de ani.

Mii de internauți s-au arătat fascinați de acest loc, mulți dintre ei declarând că bucătăria tradițională pe cărbuni oferă cel mai bun pește prăjit pe care l-au mâncat vreodată.