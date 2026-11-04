O simplă ieșire la pescuit de noapte s-a transformat într-o întâmplare ieșită din comun pentru Matthew Maurice, un tânăr de 26 de ani din Darwin, Australia. După un antrenament obișnuit de fotbal, Matthew și fratele său au decis să meargă pe apă doar pentru a petrece puțin timp împreună, fără nicio așteptare legată de captura din acea noapte, informează publicația austriacă Heute.

Ceea ce trebuia să fie doar o partidă relaxantă de pescuit și o conversație între frați s-a încheiat cu o captură de un milion de dolari australieni: un exemplar de barramundi lung de 80 de centimetri, prevăzut cu un marcaj roșu special.

„A fost o nimica toată, voiam doar să mergem să pescuim și să stăm de vorbă, asta a fost tot. Nici nu conta dacă prindeam pește sau nu. Când am agățat peștele, primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi aprind lanterna de pe frunte. Am văzut imediat un corp mare, argintiu, și o etichetă roșie mare”, a povestit Matthew Maurice pentru postul Channel 7.

O etichetă roșie care a adus apelul premierului australian

Fără ca frații să anticipeze amploarea evenimentului, captura făcea parte din celebra competiție anuală „Million Dollar Fish”, organizată în regiunea Northern Territory pentru promovarea turismului și a pescuitului de agrement. În cadrul acestui concurs, organizatorii eliberează în apele locale o sută de pești marcați cu premii de câte 10.000 de dolari și un singur exemplar purtător al marelui premiu de un milion de dolari.

Adevărata dimensiune a norocului său a devenit clară abia după ce Matthew a înregistrat codul etichetei pe platforma oficială. Confirmarea a venit chiar din partea prim-ministrului din Northern Territory, Lia Finocchiaro, care l-a contactat telefonic pentru a-i da vestea personal.

„Îți dau cea mai bună veste din viața ta. Fiecare barramundi este un pește bun, dar mai ales cel de un milion de dolari”, i-a transmis premierul australian tânărului pescar.

Matthew a mărturisit la conferința de presă ulterioară că încă îi vine greu să creadă ce i s-a întâmplat și că urmează să decidă împreună cu familia cum va gestiona suma câștigată.

Performanță rară: Doar al doilea mare câștigător în 12 ani de concurs

Tânărul din Darwin este abia al doilea participant din istoria de 12 ani a competiției care reușește să scoată din apă peștele purtător al marelui premiu de un milion de dolari. Un succes similar a mai fost înregistrat doar în urmă cu trei ani de către un pescar din localitatea Katherine.

Competiția „Million Dollar Fish” este susținută de autoritățile de turism din Northern Territory și continuă până la sfârșitul lunii martie 2027. În apele din regiune rămân încă 96 de exemplare de barramundi marcate, fiecare valorând câte 10.000 de dolari pentru pescarii amatori care reușesc să le prindă.