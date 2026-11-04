Blaturile din cuarț artificial (piatră compozită), un material foarte popular în întreaga lume pentru designul bucătăriilor și al băilor datorită rezistenței la pătare, durabilității și aspectului modern, se află în centrul unei dezbateri aprinse privind sănătatea ocupațională. Autoritățile de siguranță la locul de muncă din statul american California propun restricționarea fabricării și prelucrării pietrei artificiale cu un conținut ridicat de siliciu cristalin, informează Futura Sciences.

Măsura este luată în considerare în contextul în care departamentele de sănătate investighează o criză în creștere de silicoză în rândul muncitorilor care taie, șlefuiesc și finisează aceste plăci. Până în septembrie 2026, Departamentul de Sănătate Publică din California a identificat peste 650 de cazuri diagnosticate în rândul cioplitorilor de piatră. Printre aceștia se numără pacienți care au avut nevoie de transplanturi pulmonare sau persoane care au murit din cauza complicațiilor.

Mulți dintre cei afectați sunt bărbați de origine latino-americană, inclusiv imigranți care au mărturisit anchetatorilor că nu au înțeles pericolele extreme la care se expuneau până când ei sau colegii lor nu s-au îmbolnăvit grav.

Divizia de Securitate și Sănătate Ocupațională din California (Cal/OSHA) estimează că încă 1.000 de cazuri suplimentare ar putea apărea în următorii doi ani dacă statul nu reglementează strict utilizarea acestui material. Autoritățile subliniază că această cifră reprezintă o proiecție de reglementare, nu un număr de cazuri deja observate în teren. La data publicării propunerii, proiectul nu devenise încă lege.

De ce este cuarțul compozit periculos la prelucrare

Restricțiile propuse vizează direct piatra artificială care conține niveluri ridicate de siliciu cristalin. Aceste plăci fabricate combină particule minerale zdrobite cu rășini și alte materiale de legătură pentru a crea suprafețe decorative rezistente.

Deși proprietarii de case apreciază blaturile de cuarț pentru aspect și întreținere ușoară, procesul lor de debitare și finisare prezintă riscuri ocupaționale serioase. Tăierea și șlefuirea plăcilor eliberează particule microscopice extrem de fine de siliciu cristalin. Odată inhalate, aceste particule pot afecta țesutul pulmonar și pot provoca silicoză — o boală pulmonară ireversibilă, care afectează treptat capacitatea respiratorie.

Expunerea la siliciu cristalin este asociată și cu un risc crescut de cancer pulmonar. Cu toate acestea, bilanțul cazurilor din California se axează specific pe muncitorii diagnosticați cu silicoză.

David Michaels, profesor la Școala de Sănătate Publică a Universității George Washington și fost șef al Administrației Federale pentru Securitate și Sănătate Ocupațională (OSHA), consideră că o eventuală interdicție în California ar putea marca un punct de cotitură în prevenirea acestei boli. Problema nu este izolată în SUA: cazuri asociate cu prelucrarea pietrei artificiale au fost raportate și în Israel, Spania, Marea Britanie și Australia.

Precedentul din Australia și apariția materialelor alternative

Australia a fost prima țară din lume care a introdus o interdicție națională privind fabricarea, furnizarea și prelucrarea pietrei compozite, măsură intrată în vigoare în 2024.

Deși restricțiile australiene au generat unele creșteri de prețuri și întârzieri în lanțurile de aprovizionare din construcții, nu au fost observate efectele catastrofale asupra sectorului de construcții de care se temeau unii reprezentanți ai industriei. În paralel, producătorii au început să dezvolte produse alternative pe bază de siliciu amorf — o formă minerală diferită, considerată în general mai puțin periculoasă pentru căile respiratorii decât siliciul cristalin respirabil. Aceste alternative oferă noi opțiuni pentru constructori și consumatori într-un climat legislativ în schimbare.

Susținătorii sănătății publice speră ca dezbaterea din California să încurajeze retailerii, designerii de interior și proprietarii de locuințe să favorizeze materiale care prezintă mai puține riscuri pentru muncitorii care le prelucrează.

Proiectul actualizat de reglementare din California

Procesul legislativ din California a trecut prin mai multe etape. După o primă ciornă pusă în discuție în septembrie 2026, Cal/OSHA a publicat pe 22 octombrie 2026 un nou proiect de reglementare în cadrul procedurii de urgență. Această versiune actualizată vizează în mod specific interzicerea fabricării și prelucrării pietrei artificiale care conține cel puțin 1% siliciu cristalin.

Măsura trebuie să parcurgă pașii de aprobare reglementară înainte de a putea intra în vigoare. Propunerea face parte dintr-un proces de reglementare aflat încă în desfășurare, iar forma finală a restricțiilor urmează să fie stabilită de autorități.

Companiile din industrie avertizează asupra pierderilor financiare

Pentru atelierele de debitare și prelucrare, o eventuală restricționare ridică probleme financiare mari. Cuarțul artificial reprezintă o pondere semnificativă din produsele manevrate de multe firme, iar comenzile rămân adesea în lanțul de aprovizionare timp de câteva luni înainte de instalare.

Laurie Weber, președintele Asociației Internaționale a Fabricanților de Suprafețe (ISFA), a atras atenția că firmele au nevoie de timp suficient pentru a-și îndeplini contractele existente, pentru a finaliza reparațiile și pentru a procesa materialul aflat deja în tranzit. Un blat comandat astăzi poate fi instalat abia peste patru până la opt luni.

La o audiere publică privind reglementarea, Nate Kolenski, președintele Black Tops Countertop Surfaces din Sacramento, a explicat că firma sa deținea stocuri de material în valoare de până la un milion de dolari și a sugerat necesitatea unor programe de compensare pentru marfa care nu va mai putea fi prelucrată legal.

În paralel, mai mulți producători importanți de piatră artificială au susținut un proiect legislativ federal care ar putea limita răspunderea juridică în sute de procese intentate de muncitori afectați de expunerea la siliciu. În mai multe dosare care au ajuns la un verdict în instanță, au fost acordate despăgubiri de ordinul milioanelor de dolari muncitorilor afectați sau familiilor acestora.

Dezbaterea privind măsurile de siguranță

Producătorul Cambria, unul dintre cei mai mari furnizori de suprafețe din cuarț compozit din SUA, s-a opus introducerii unei interdicții în California, susținând că produsele pot fi prelucrate în siguranță dacă angajatorii aplică strict procedurile de protecție.

Specialiștii în sănătate publică și reprezentanții muncitorilor pun însă la îndoială posibilitatea de a elimina complet riscurile doar prin norme de protecție, arătând că au fost diagnosticate cazuri de silicoză și la angajați din ateliere moderne. Reglementările actuale din California interzic deja tăierea uscată și impun prelucrarea sub jet de apă, echipamente de protecție respiratorie și monitorizare medicală.