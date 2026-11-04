Poliția din Austria a lansat o anchetă de amploare după ce au fost descoperite obiecte metalice periculoase – precum ace, cuie și capse – în dulciurile colectate de copii în noaptea de Halloween. Până în prezent, autoritățile au înregistrat 13 raportări oficiale din mai multe regiuni ale țării, relatează Mediafax.
Incidentul cel mai grav s-a petrecut în nord-estul Austriei, unde o fetiță de 10 ani a suferit o leziune la nivelul gurii după ce a mușcat dintr-o ciocolată în care fusese înfipt un ac.
Cazurile s-au multiplicat rapid în întreaga țară, stârnind panică în rândul părinților
Trei cazuri au fost confirmate în nord-estul Austriei, printre care și cel al fetiței de 10 ani rănite la gură.
Într-unul dintre cazuri, din altă regiune, un tată a descoperit cuie în bomboanele copiilor și o mamă a găsit ace în dulciurile adunate de fiica ei de 11 ani.
În sud-estul Austriei au fost de asemenea șase cazuri semnalate, în care s-au descoperit ace metalice, cuie și o capsă de birou, iar în regiunea Salzburg, un al 13-lea caz înregistrat oficial.
Anchetatorii le-au cer părinților și copiilor să verifice cu maximă atenție fiecare bomboană înainte de a o consuma.
„Orice bomboană care este în mod evident modificată trebuie păstrată în ambalajul său original și raportată de urgență poliției”, au transmis autoritățile austriece într-un comunicat de presă.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți