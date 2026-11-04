Poliția din Austria a lansat o anchetă de amploare după ce au fost descoperite obiecte metalice periculoase – precum ace, cuie și capse – în dulciurile colectate de copii în noaptea de Halloween. Până în prezent, autoritățile au înregistrat 13 raportări oficiale din mai multe regiuni ale țării, relatează Mediafax.

Incidentul cel mai grav s-a petrecut în nord-estul Austriei, unde o fetiță de 10 ani a suferit o leziune la nivelul gurii după ce a mușcat dintr-o ciocolată în care fusese înfipt un ac.

Pericol răspândit în mai multe regiuni austriece

Cazurile s-au multiplicat rapid în întreaga țară, stârnind panică în rândul părinților

Trei cazuri au fost confirmate în nord-estul Austriei, printre care și cel al fetiței de 10 ani rănite la gură.

Într-unul dintre cazuri, din altă regiune, un tată a descoperit cuie în bomboanele copiilor și o mamă a găsit ace în dulciurile adunate de fiica ei de 11 ani.

În sud-estul Austriei au fost de asemenea șase cazuri semnalate, în care s-au descoperit ace metalice, cuie și o capsă de birou, iar în regiunea Salzburg, un al 13-lea caz înregistrat oficial.

Avertismentul poliției austriece

Anchetatorii le-au cer părinților și copiilor să verifice cu maximă atenție fiecare bomboană înainte de a o consuma.

„Orice bomboană care este în mod evident modificată trebuie păstrată în ambalajul său original și raportată de urgență poliției”, au transmis autoritățile austriece într-un comunicat de presă.